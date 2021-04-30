【債務風險】華夏幸福觸跌停，首季轉虧蝕近３７億去年少賺七成五

《經濟通通訊社３０日專訊》陷入流動性危機的華夏幸福（滬：６００３４０）發布季度報

告，今年一季度公司淨虧損３６﹒８１億元（人民幣．下同），上年同期淨利潤２８﹒８７億元

，由盈轉虧。期內，營業收入７９﹒４９億元，同比減少５９﹒２７％。截至一季度末，公司累

計未能如期償還債務本息合計３７０﹒６３億元，正在與逾期涉及的金融機構積極協調展期相關

事宜。

公司同日發布２０２０年年報顯示，歸母淨利潤３６﹒６５億元，同比減少７４﹒９１％；

營業收入１０１２﹒０９億元，同比減少３﹒８％；基本每股收益０﹒９７元。年報表示，公司

的投資布局、管理與各區域發展的不均衡，導致目前公司市場銷售及回款仍主要來自於環京市場

。報告期內公司現金流承壓，全面壓縮投資，產業新城投資下降較多。在公司流動性緊張及收縮

產業新城園區投資的情況下，部分產業新城的業務發展將受到進一步影響，存在繼續下降的風險

。

截至２０２０年末，華夏幸福融資總額為１９５２﹒５億元，其中銀行貸款餘額為

４９６﹒８６億元，債券及債務融資工具期末餘額為７９１﹒８７億元，信託、資管等其他融資

餘額為６６３﹒７７億元。利息資本化金額為９２﹒８４億元。截至去年末，公司融資加權平均

成本為７﹒９７％，其中銀行貸款的平均利息成本６﹒１７％，債券及債務融資工具平均成本為

７﹒１４％，信託、資管等其他融資的平均利息成本１０﹒２％。

華夏幸福低開後一度跌停，現瀉９﹒２％，報５﹒６１元。（ｗｌ）

