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30/04/2021 10:54

【債務風險】海航控股逆市彈逾２％，去年巨虧６４０億刷Ａ股紀錄

　　《經濟通通訊社３０日專訊》海航控股（滬：６００２２１）昨晚（２９日）發布年報顯示
，２０２０年公司淨虧損６４０億元（人民幣．下同），規模刷新Ａ股紀錄，同時也超過了此前
年報預告中的虧損金額上限；每股淨資產亦轉為負值。期內營業收入２９４億元，同比挫近六成

　　公司同日公布今年一季度業績，首季實現營業收入７７﹒３３億元，同比增長
１２﹒２６％；歸屬於上市公司股東的淨虧損２５﹒９９５億元，歸屬於上市公司股東的扣除非
經常性損益的淨虧損２６﹒４２億元，虧損同比收窄；基本每股虧損０﹒１５４７元。
　　公司表示，２０２０年初，新型肺炎疫情對全球民航業造成巨大衝擊，導致全球航空運輸量
大幅下滑，整個國際航空業均面臨著經營危機。另外，海航亦面臨嚴重的債務危機，多隻債券相
繼違約。海南省高院已於２０２１年２月１０日裁定債權人對公司的重整申請，公司存在因重整
失敗被宣告破產的風險。不過，公司將積極引入戰略投資者，緩解公司資金壓力。
　　因ＳＴ海航２０２０年度經審計的期末淨資產為負值，且公司２０２０年度財務報告被普華
永道中天出具無法表示意見的審計報告，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，公
司觸發了「上市公司股票被實施退市風險警示」的相應情形，將在２０２０年年度報告披露後被
實施退市風險警示。
　　今年首季收入增加且虧損收窄，海航控股逆市走高，現彈２﹒５％，報１﹒６６元。
（ｗｌ）

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