  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/04/2021 14:47

【債務風險】藍光發展惹財困疑雲債價大跌，股價跌破４元近八年低

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內房的負面新聞未有止息。繼華夏幸福（滬：６００３４０）
連曝債務違約及禹州集團（０１６２８）去年純利急挫９７％大變臉後，再傳有內房企業因財困
恐被收購。近期有報道稱，銷售規模達千億元（人民幣．下同）的藍光發展
（滬：６００４６６），其控股股東有意出售公司控股權及撤離上海運營總部，甚至還傳言融創
（０１９１８）將收購藍光發展。上述傳聞觸發藍光發展境內外債券價格本周大跌。
　　針對傳言，藍光發展管理層在近期的投資者會議上表示，公司考慮在地產項目層面引入合作
方，也會在適當時候考慮引入實力較強的財務投資者，但目前沒有考慮出讓控制權，「更不會甩
賣公司」，並對外電表示與融創僅是項目上的合作。公司還在上交所刊登澄清公告，稱公司沒有
撤離上海運營總部的計劃。
　　根據彭博數據，藍光發展及子公司目前境內外存續債券折合約１９７億元，其中年內有近
３７億元債券到期，明年將至少到期１０６億元。

＊去年資產負債率７３％未達「三條紅線」指標＊

　　年報顯示，藍光發展２０２０年房地產銷售額１０３５﹒４億元，同比增２％。期內，營業
收入４２９﹒６億元，同比增９﹒６％；淨利潤３３億元，同比降４﹒５％。截至去年末的總資
產達到２５８３億元，淨負債率近８９％，扣除預收款後的資產負債率約７３％；期末公司在手
現金約２９７億元，現金短債比１﹒０６倍。比照中國監管部門去年下半年推出的「三條紅線」
指標，扣除預收款後的資產負債率不合格。
　　藍光發展現挫３﹒７％，報３﹒９元，為２０１３年７月以來首次跌破４元關口。（ｗｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning30/04/2021
林嘉麒：石油股估值落後且存大折讓可留意
市場動向30/04/2021
企業專才闖入校園 與中學生破冰成師友
中國故事29/04/2021
《神州經脈》當局稱去年人口保持增長　滬指三連揚外資連五日流入
FOCUS29/04/2021
【FOCUS】聯儲續「hea做」　鮑叔有金句
中國故事29/04/2021
《京城近觀》環京樓巿至暗時刻
開市Good Morning29/04/2021
林家亨：美團未來絕對能重返390元水平
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金