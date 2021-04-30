【債務風險】藍光發展惹財困疑雲債價大跌，股價跌破４元近八年低

《經濟通通訊社３０日專訊》內房的負面新聞未有止息。繼華夏幸福（滬：６００３４０）

連曝債務違約及禹州集團（０１６２８）去年純利急挫９７％大變臉後，再傳有內房企業因財困

恐被收購。近期有報道稱，銷售規模達千億元（人民幣．下同）的藍光發展

（滬：６００４６６），其控股股東有意出售公司控股權及撤離上海運營總部，甚至還傳言融創

（０１９１８）將收購藍光發展。上述傳聞觸發藍光發展境內外債券價格本周大跌。

針對傳言，藍光發展管理層在近期的投資者會議上表示，公司考慮在地產項目層面引入合作

方，也會在適當時候考慮引入實力較強的財務投資者，但目前沒有考慮出讓控制權，「更不會甩

賣公司」，並對外電表示與融創僅是項目上的合作。公司還在上交所刊登澄清公告，稱公司沒有

撤離上海運營總部的計劃。

根據彭博數據，藍光發展及子公司目前境內外存續債券折合約１９７億元，其中年內有近

３７億元債券到期，明年將至少到期１０６億元。



＊去年資產負債率７３％未達「三條紅線」指標＊



年報顯示，藍光發展２０２０年房地產銷售額１０３５﹒４億元，同比增２％。期內，營業

收入４２９﹒６億元，同比增９﹒６％；淨利潤３３億元，同比降４﹒５％。截至去年末的總資

產達到２５８３億元，淨負債率近８９％，扣除預收款後的資產負債率約７３％；期末公司在手

現金約２９７億元，現金短債比１﹒０６倍。比照中國監管部門去年下半年推出的「三條紅線」

指標，扣除預收款後的資產負債率不合格。

藍光發展現挫３﹒７％，報３﹒９元，為２０１３年７月以來首次跌破４元關口。（ｗｌ）

