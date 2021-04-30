《廣匯論勢－鄭廣復》「蘇民瘋」會導致「英割裂」嗎？

《廣匯論勢》「反向思維」是所有成功投資者的特質之一，這種思考模式是透過長時間參與

投資市場積累而成，但反向思維不等於無時無刻都想與市場對抗，而是在發生重大危機前後才會

啟動，因為假若危機只會引發更大的災難，而災難又會引發更深一層的危機，惡性循環下，那所

有股指豈都早已歸零？！因此，懂得適時採取反向思維，脫離羊群，反可化危為機，獲取暴利！



＊英鎊脫歐反抽近三千點＊



危機不時發生，影響亦不一樣，但我認為，兩個相類似的危機不可能產生同等的威力。我想

講的是，現時市場大部分分析認為，５月６日蘇格蘭議會選舉結果，可能造成英國分裂，但這與

英國脫歐的性質與情景完全不同。首先，英國脫歐的公投結果是意料之外，金融市場最不喜歡的

是不確定性，脫離歐盟後，英國與歐盟的關係如何？對兩者的貿易有多大影響？英國的金融中心

地位會否改變？而且脫歐後，部分來自歐盟其他成員國的勞工要離開英國，一些企業亦可能撤離

英國，導勞動人口減少，這些都不利於英國經濟。英鎊本來就是波動性高的貨幣，脫歐公投後

「插水」自然不過，但仍然可以由２０１６年１０月的低位１﹒１４７５，攀升至２０１８年４

月的高位１﹒４３７６！



＊民族黨向來鼓吹獨立＊



然而，莫說蘇格蘭民族黨（ＳＮＰ）今次可以大比數完全控制議會，就算舉行獨立公投並成

功脫英（嚴格來說是「大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國」），對英鎊的影響亦不會太大。首先要搞

清楚，英國是由英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭通過聯合法令組成的聯合王國，後三者都是

國家，權力則由英格蘭下放，她們的歷史關係就不在此談了。至於「蘇格蘭民族黨」，既然用得

呢個名，該黨自然就是不接受屈居英格蘭之下，時刻爭取獨立。由於蘇格蘭在脫歐公投中是支持

留歐的，結果卻相反，ＳＮＰ既然是第一大黨，政治上自然要為人民發聲，舉行脫英公投亦是焗

住上，好讓其找到落台階，到時蘇格蘭公投後決定留英就與她無關了！



＊不忿被奪北海油利益＊



現時蘇格蘭所講的「獨立」，最主要是希望維持其歐盟的身份。此外，北海油田在１９７０

年代被發現後，ＳＮＰ一直以此作為獨立的理據，因她認為這是蘇格蘭的石油，但留在聯合王國

卻得不到太多好處。ＳＮＰ首席部長施雅晴（Ｎｉｃｏｌａ Ｓｔｕｒｇｅｏｎ）在２０１７年

出席英國石油及天然氣會議時指出，北海石油已發現的蘊藏量將於２００億桶，前首席部長薩蒙

德（Ａｌｅｘ Ｓａｌｍｏｎｄ）亦曾在２０１４年指，北海石油總值約為１﹒５萬億英鎊，但

蘇格蘭具領先地位的石油主管和行業專家ＩａｎＷｏｏｄ爵士卻指，薩蒙德高估了剩餘儲量的

４５％至６０％。



＊蘇格蘭脫英成本高昂＊



根據２０１９年數據，蘇格蘭ＧＤＰ約為１６８﹒１４億美元，相當於整體英國２８３３３

億美元ＧＤＰ的５﹒９％。根據倫敦政經學院（Ｌｏｎｄｏｎ Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ

Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ ａｎｄ Ｐｏｌｉｔｉｃａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ）與香港城市大學所做的

研究指出，由於蘇格蘭屬於細小的開放型經濟體，且主要與其他三個聯合王國進行貿易往來（進

口及出口分別佔６７％及６１％），是她與歐盟貿易額約四倍，若以標準貿易模型計算更超過六

倍，脫英後，蘇格蘭與英國的貿易成本將會增加１５％（最樂觀）至３０％（最悲觀），對蘇格

蘭經濟的影響更是脫歐的兩至三倍。



＊續用英鎊何所影響？＊



該研究亦指出，假設在蘇格蘭獨立並重新加入歐盟的情況下，蘇英將於邊境設立關卡，低成

本的預測是造成蘇格蘭及英國人均收入分別減少６﹒３％及３﹒４％，高成本預測則分別減少

７﹒６％及３﹒５％。此外，歐盟早有規定，以後加入的歐洲國家在符合條件的情況下必須使用

歐元。以２０１４年的獨立公投協議，蘇格蘭仍將使用英鎊及以英女王及其繼承者為君主（不排

除以公投決定）。若然蘇格蘭仍然使用英鎊，那對英鎊匯價有何重大影響？

英國在脫歐後，經濟又受到ＣＯＶＩＤ－１９疫情打擊，約翰遜表明不會同意蘇格蘭的獨立

公投，但居然市場人士認為，蘇格蘭民黨可以無視倫敦的反對，只要在今次選舉奪得絕大多數議

席，就代表選民支持脫英，照樣舉行獨立公投！須知道，蘇格蘭議會是在１９９７年權力下放的

方式下成立的，而且，離婚也要雙方簽字才能生效吧，單方面申請離婚亦要分居兩年才可離婚！

即使蘇民瘋了，企硬要別離，結果亦不一定是最好的，對英鎊的影響，縱有亦微，筆者只能祝淡

友好運，但輸了錢就不要怪責塘邊鶴，因為從來都是精人出口，笨人出手！

《資深外匯評論員 鄭廣復》（ｆｘｗ３３３３＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）

