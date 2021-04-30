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30/04/2021 13:00

《神州縱橫－凌昆》中美將掀綠色發展競賽

　　《神州縱橫》習近平應邀出席了拜登主持的全球環保視像峰會，表示歡迎美國重返「巴黎協
議」，和願與美國在推動全球環保上合作。中國副外長馬朝旭則明這不打「氣候牌」，中美之前
在氣候特使克里訪華時亦發表了聯合聲明。這似乎顯示中美在對抗之餘也有合作，形成又鬥又合
的格局，有人更憧憬氣候合作可助中美關係走向緩和，事實為何值得探討。
　
＊中美減排合作欠具體項目＊
　
　　首先再看中美關係的美方主調。日前美國國會通過了「２０２１戰略競爭法案」，矛頭直指
中國，涵蓋經濟、科技、軍事及意識形態等多方面，並涉及台灣、新疆及香港等中國內政及主權
事項。這實質上是個全方位的「新冷戰方案」，同時國會又推動另一項針對中國的千億美元科研
法案，中國另一位副外長樂玉成早已看透迷霧，一語中的地指出美國對華政策方面，凸顯對抗多
於合作。實際上合作是虛的空的，對抗是實的真的且變本加厲。中美的氣候會談聯合聲明便是好
例子：當中只重申了「巴黎協議」的多邊合作原則，沒有中美雙邊合作事項，且還顯示了各行其
事的格局：如各自制定減排及碳中和時間表。克里早已說要對中國施壓加快減排行動，會上便提
出了減少煤炭消耗的要求，結果也得償所願：習近平最新的承諾是在２０２３至２０３０間逐步
減少煤炭消耗。
　
＊不可閉門搞綠色發展＊
　
　　無疑氣候及減排是世界性問題，中美合作的機遇也眾多，關鍵是美方的取態。但美國一心只
想競爭，國務卿布林肯指美國相比中國在太陽能晶片板、風電渦輪機、電油及電動車等領域均已
落後，可再生能源專利中國已佔全球三分一，故美國要追上。拜登更聲稱要讓美國成為電動車第
一生產大國，要美國車廠回流美國，其反市場、反全球化及與中國脫勾思維與特朗普無異。美國
如推動良性競爭乃合理及可以接受的，但是否良性要看開門或閉門搞競爭。中國發展浪快的一個
重要因素便是開門辦事，吸納四方資源為己用。拜登要閉門搞發展只會事倍功微。美國最大電動
車廠特斯拉不理特朗普呼籲在上海建超級工廠，今後還有可能在中國擴建工廠，蘋果造車也在試
探採用中國電池。何況美國落後於中國的遠不只布林肯所說那些，還有其他重要的綠色能源或項
目如第三、四代核電，水電機，特高壓及超導輸電，高鐵網等。中國又有廣大的綠化計劃，據美
國太空署衛星觀察報告，中國對全球綠色複蓋面增加貢獻最大。今後中國由於自定了嚴格減排高
要求，也將成為巨大的綠色經濟發展動力，可帶動一大批新科技及新興產業發展。故中美的綠色
發展差距未必縮窄，還可能擴大。《資深評論員　凌昆》

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