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即市新聞

30/04/2021 09:36

【聚焦人幣】人幣中間價三連揚刷近兩個月高，即期低開３８點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３８點子，報６
﹒４６９０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒４６５２。
　　分析認為，從美聯儲最新表態看美元短期面臨更大下行壓力，人民幣料間接獲得提振，另外
中國經濟基本面整體向好也支持人民幣；不過５月人民幣分紅購匯需求漸至，這可能對人民幣帶
來擾動，但關鍵還是看美元走向。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４６７２，較上個交易日升４３點子，實
現三連揚，續刷３月３日以來近兩個月新高，上個交易日報６﹒４７１５。（ｗｌ）

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