【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，本周零投放零回籠

《經濟通通訊社３０日專訊》五一黃金周明日展開，長假前夕，人民銀行公布，今日進行的

１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平２﹒２％。

公開市場今有１００億元逆回購到期，全周零投放零回籠。人行已連續４５天開展１００億

元的逆回購，且是第１１４日開展逆回購。（ａｃ）

