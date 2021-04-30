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30/04/2021 09:22

【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，本周零投放零回籠

　　《經濟通通訊社３０日專訊》五一黃金周明日展開，長假前夕，人民銀行公布，今日進行的
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平２﹒２％。
　　公開市場今有１００億元逆回購到期，全周零投放零回籠。人行已連續４５天開展１００億
元的逆回購，且是第１１４日開展逆回購。（ａｃ）

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