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30/04/2021 09:05

【聚焦數據】中國４月官方製造業ＰＭＩ意外跌至５１﹒１％遜預期

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，４月份，中國製造業採購經理指數
（ＰＭＩ）為５１﹒１％，低於上月０﹒８個百分點，仍高於臨界點，製造業繼續保持擴張態勢
，惟低於市場預期的５１﹒７％。
　　從企業規模看，大、中型企業ＰＭＩ分別為５１﹒７％和５０﹒３％，低於上月１﹒０和１
﹒３個百分點，小型企業ＰＭＩ為５０﹒８％，高於上月０﹒４個百分點。
　　從分類指數看，在構成製造業ＰＭＩ的５個分類指數中，生產指數和新訂單指數均高於臨界
點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

＊製造業用工景氣度回落＊

　　其中，生產指數為５２﹒２％，比上月回落１﹒７個百分點，仍高於臨界點，表明製造業生
產擴張力度有所減弱。新訂單指數為５２﹒０％，比上月回落１﹒６個百分點，仍高於臨界點，
表明製造業市場需求擴張有所放緩。
　　原材料庫存指數為４８﹒３％，比上月微降０﹒１個百分點，低於臨界點，表明製造業主要
原材料庫存量較上月下降。從業人員指數為４９﹒６％，比上月下降０﹒５個百分點，低於臨界
點，表明製造業企業用工景氣度有所回落。
　　供應商配送時間指數為４８﹒７％，比上月下降１﹒３個百分點，低於臨界點，表明製造業
原材料供應商交貨時間延長。（ｗｌ）

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