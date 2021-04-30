【數據解讀】統計局：製造業ＰＭＩ擴張力度減弱，經濟續穩定恢復

《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，４月份，中國製造業採購經理指數、非製造

業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數分別為５１﹒１％、５４﹒９％和５３﹒８％，比上月回

落０﹒８、１﹒４和１﹒５個百分點，仍均保持在擴張區間，中國經濟運行持續穩定恢復。統計

局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，４月份，製造業採購經理指數在上月明顯回升的基

礎上繼續擴張，力度有所減弱，仍高於２０１９年和２０２０年同期水平，製造業保持平穩增長

。



＊產需兩端擴張有所放緩，價格指數高位運行＊



４月生產指數和新訂單指數分別為５２﹒２％和５２％，低於上月１﹒７和１﹒６個百分點

，表明產需繼續增長，但增速低於上月。從行業情況看，農副食品加工、木材加工及家具、計算

機通信電子設備及儀器儀表等行業生產指數和新訂單指數均高於上月，且位於相對較高景氣區間

，表明上述行業市場需求持續釋放，企業生產經營活動進一步加快。

進出口指數保持在擴張區間。新出口訂單指數和進口指數分別為５０﹒４％和５０﹒６％，

低於上月０﹒８和０﹒５個百分點，連續兩個月位於擴張區間，反映出製造業外貿業務繼續增長

。

主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為６６﹒９％和５７﹒３％，均低於上月

２﹒５個百分點，仍為近年較高水平。從行業情況看，黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉

及壓延加工等原材料行業兩個價格指數均高於７０﹒０％，其中黑色金屬冶煉及壓延加工業出廠

價格指數連續兩個月高於８５﹒０％，表明相關行業成本壓力持續向下游傳導。



＊小型企業生產經營狀況改善，原材料採購周期延長＊



小型企業景氣度有所回升。本月不同規模企業ＰＭＩ均保持景氣區間。大、中型企業ＰＭＩ

分別為５１﹒７％和５０﹒３％，低於上月１﹒０和１﹒３個百分點；小型企業ＰＭＩ為

５０﹒８％，高於上月０﹒４個百分點，其中生產指數和新訂單指數均連續兩個月回升，表明近

期小型企業生產經營狀況有所改善。

企業信心總體穩定。生產經營活動預期指數為５８﹒３％，低於上月０﹒２個百分點，但繼

續位於較高景氣區間，且明顯高於近兩年同期水平，企業生產經營預期總體向好。從行業情況看

，農副食品加工、木材加工及家具、專用設備、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數均高

於６０﹒０％，相關行業企業對近期市場發展保持樂觀。

與此同時，有調查企業反映，芯片短缺、國際物流不暢、集裝箱緊缺、運價上漲等問題依然

嚴峻。高技術製造業供應商配送時間指數連續三個月低於４４﹒０％，企業原材料採購周期持續

延長，正常生產活動受到一定影響。（ｗｌ）

