【聚焦數據】４月中國財新製造業ＰＭＩ升至５１﹒９，大幅高預期

《經濟通通訊社３０日專訊》今日公布的２０２１年４月財新中國製造業採購經理指數

（ＰＭＩ）較上月回升１﹒３個百分點至５１﹒９，結束連續四個月下跌，亦大幅高於市場預期

的５０﹒８，為２０２１年以來最強勁，表明製造業恢復在二季度開局有所加速。

這一走勢與國家統計局製造業ＰＭＩ並不一致。統計局發布的４月製造業ＰＭＩ錄得

５１﹒１，較３月下降０﹒８個百分點。

市場景氣度改善，推動製造業供給和需求同步擴張，生產指數和新訂單指數雙雙錄得四個月

以來的高點。雖然部分國家疫情有所反彈，但外需亦保持強勁勢頭，新出口訂單指數連續第二個

月位於擴張區間，並增幅擴大。



＊就業指數年內首上榮枯線，需求改善庫存降幅擴大＊



供需改善，帶動４月就業指數結束連續四個月收縮，２０２０年１２月首次站上榮枯線，表

明隨著市場景氣度改善，企業開始增加用工量。雖然就業改善絕對值不高，但就業指數已錄得

２０１３年２月以來次高點。

價格指數繼續上揚，通脹壓力進一步加大。４月購進價格指數繼續在擴張區間上升，刷新

２０１７年１２月以來的最高值。原材料市場價格繼續推動製造業企業成本上升，鋼鐵等工業金

屬和化工原料價格持續飆升。受此影響，製造業企業出廠價格指數高幅回落，但仍繼續大幅高於

榮枯線，中間產品價格上漲尤為突出。投入品價格指數持續高於出廠價格指數，對下游企業利潤

形成擠壓。

４月供應商供應時間指數在收縮區間大幅下降，與此前受疫情管控影響不同，當月供應商供

應時間的延長主因是原材料短缺。

面對旺盛的市場需求，製造業企業採購量顯著增加，採購量指數強勢擴張，原材料採購庫存

也年內首次由降轉升。市場需求改善，則消耗了大量產成品庫存，產成品庫存指數連續兩個月處

於收縮區間，且降幅有所擴大，企業普遍表示交付訂單時動用了原有存貨。



＊經濟修復動能猶在，未來仍關注通脹＊



企業對產出前景仍然保持樂觀，但樂觀度微降至三個月低點。業界預期疫情即將結束，被抑

制的需求將會得到釋放，加上新產品發布，支撐了企業的信心。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２１年４月製造業供需顯著擴張，海外需求亦較為穩

健，就業市場有所改善。目前製造業景氣度依然維持較高水平，後疫情時代經濟修復動能猶在。

未來關注重點仍在通脹，價格指數上漲已持續數月，仍未見改善跡象。近來，高層會議多次提及

大宗商品價格上漲問題，提出要加強原材料等市場調節，緩解企業成本壓力。未來數月，原材料

價格上漲和輸入性通脹將制約政策發揮空間，成為經濟持續恢復的主要障礙。（ｗｌ）

