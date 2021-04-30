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30/04/2021 09:15

【新冠肺炎】梁子超：若三天內找不到變種病毒源頭，須收緊防疫

　　《經濟通通訊社３０日專訊》本港出現首宗源頭不明的新型肺炎變種病毒個案，患者是一名
住在東涌映灣園悅濤軒第１１座、近期無外遊紀錄的３９歲菲傭，她被發現帶有Ｎ５０１Ｙ及
Ｅ４８４Ｋ兩種變種毒株，由她照顧的１０個月大女嬰亦受感染。呼吸系統科專科醫生梁子超認
為，事件反映社區已有至少一條變種病毒株的隱形傳播鏈，這是一個危險警號，若兩、三日內亦
無法尋找到源頭，當局須考慮收緊剛放寬的防疫措施。

＊外防有漏洞＊

　　本港１４日內先後有３宗帶有Ｎ５０１Ｙ病毒變種株的本地個案。梁子超認為，個案在社區
感染，已證明外防一定有漏洞，並代表社區仍有帶有變種病毒株的隱形個案，雖然本港有不少人
已接種疫苗，但接種率仍低，不足以減慢病毒傳播，加上完成接種疫苗需要至少五個星期，故若
未能找到源頭，須考慮收緊剛放寬的防疫措施。
　　他敦促署方除了要追蹤緊密接觸者外，亦要為其在潛伏期接觸過的人士進行抗體測試，以追
蹤源頭。

＊曾祈殷建議政府要求外傭定期檢測＊

　　醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷估計，該名外傭很大機會被海外到港的人士傳染，
認為需要關注外傭群體會否存在隱形傳播鏈，政府應同步追蹤她的朋友，一旦外傭群體存在傳播
鏈，很可能造成家庭群組爆發，令疫情沒完沒了，建議政府不妨要求外傭定期做病毒檢測。
（ｃｌ）

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