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30/04/2021 18:21

【企業盈警】耀高控股：料本年度淨虧損擴大至最多３７００萬元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》耀高控股（０１７９６）發盈警，預期截至今年３月底止年度
淨虧損擴大至約３２００萬元至３７００萬元。而去年同期錄得虧損淨額約８００萬元。
　　預期淨虧損擴大是由於市場內的大型項目數量減少導致收益減少；集團於屯門承接的項目因
新冠疫情而延長及延遲，故產生了意外的額外成本，因此錄得毛損；及集團為應對激烈的市場競
爭而採取更具競爭力的競投定價策略，以獲得新項目。（ｓｌ）

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