【企業盈警】耀高控股：料本年度淨虧損擴大至最多３７００萬元

《經濟通通訊社３０日專訊》耀高控股（０１７９６）發盈警，預期截至今年３月底止年度

淨虧損擴大至約３２００萬元至３７００萬元。而去年同期錄得虧損淨額約８００萬元。

預期淨虧損擴大是由於市場內的大型項目數量減少導致收益減少；集團於屯門承接的項目因

新冠疫情而延長及延遲，故產生了意外的額外成本，因此錄得毛損；及集團為應對激烈的市場競

爭而採取更具競爭力的競投定價策略，以獲得新項目。（ｓｌ）

