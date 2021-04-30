《經濟通通訊社３０日專訊》耀高控股（０１７９６）發盈警，預期截至今年３月底止年度
淨虧損擴大至約３２００萬元至３７００萬元。而去年同期錄得虧損淨額約８００萬元。
預期淨虧損擴大是由於市場內的大型項目數量減少導致收益減少；集團於屯門承接的項目因
新冠疫情而延長及延遲，故產生了意外的額外成本，因此錄得毛損；及集團為應對激烈的市場競
爭而採取更具競爭力的競投定價策略，以獲得新項目。（ｓｌ）
30/04/2021 18:21
【企業盈警】耀高控股：料本年度淨虧損擴大至最多３７００萬元
《經濟通通訊社３０日專訊》耀高控股（０１７９６）發盈警，預期截至今年３月底止年度
淨虧損擴大至約３２００萬元至３７００萬元。而去年同期錄得虧損淨額約８００萬元。
預期淨虧損擴大是由於市場內的大型項目數量減少導致收益減少；集團於屯門承接的項目因
新冠疫情而延長及延遲，故產生了意外的額外成本，因此錄得毛損；及集團為應對激烈的市場競
爭而採取更具競爭力的競投定價策略，以獲得新項目。（ｓｌ）
|財經熱話30/04/2021
【月結－迎難而上】港股四月走勢平穩 五窮月料難有突破
|財經熱話30/04/2021
【月結－迎難而上】五月部署收租消費股 京東集團可趁低吸納
|中國故事30/04/2021
《神州經脈》官方PMI遜預期 網絡平台被約談 人幣升幅五月大
|開市Good Morning30/04/2021
林嘉麒：石油股估值落後且存大折讓可留意
|市場動向30/04/2021
企業專才闖入校園 與中學生破冰成師友
|中國故事29/04/2021
《神州經脈》當局稱去年人口保持增長 滬指三連揚外資連五日流入
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰