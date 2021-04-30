【新冠肺炎】變種病毒殺到，東涌採樣站排長龍懷疑有人中暑暈倒

《經濟通通訊社３０日專訊》本港出現首宗源頭不明的新型肺炎變種病毒個案，患者是一名

住在東涌映灣園悅濤軒第１１座、近期無外遊紀錄的３９歲菲傭，她曾去過東涌的兩個商場、街

市、超市、公園等也納入強制檢測公告，員工訪客也要強制檢測，政府安排兩個流動採樣站，下

午繼續大排長龍，分別有數百人輪候，有居民表示，等了約３小時才做到檢測，又指懷疑有人中

暑暈倒。

有市民指，檢測人龍很長，天氣侷促，感到辛苦，亦有人批評當局安排不當，認為應該更早

安排更多檢測站。（ｃｌ）

