  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/04/2021 16:46

【香港政情】前民政局政治助理黎穎瑜轉任港台主持

　　《經濟通通訊社３０日專訊》今年年初請辭的前民政事務局政治助理黎穎瑜，將轉任香港電
台主持。前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會宣布，批准黎穎瑜擔任３份工作，
包括港台節目主持、為中華國術總會撰寫功夫書籍，及擔任音樂兒童基金會項目顧問。
　　４４歲的黎穎瑜去年１２月宣誓擁護《基本法》和效忠特區，但一個月後以照顧家人為由辭
職。她當時在社交網站透露，因為丈夫回流新加坡，她決定跟隨照顧年幼兒子。（ｃｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話30/04/2021
【月結－迎難而上】港股四月走勢平穩　五窮月料難有突破
財經熱話30/04/2021
【月結－迎難而上】五月部署收租消費股　京東集團可趁低吸納
開市Good Morning30/04/2021
林嘉麒：石油股估值落後且存大折讓可留意
市場動向30/04/2021
企業專才闖入校園 與中學生破冰成師友
中國故事29/04/2021
《神州經脈》當局稱去年人口保持增長　滬指三連揚外資連五日流入
FOCUS29/04/2021
【FOCUS】聯儲續「hea做」　鮑叔有金句
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金