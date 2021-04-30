《經濟通通訊社３０日專訊》今年年初請辭的前民政事務局政治助理黎穎瑜，將轉任香港電
台主持。前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會宣布，批准黎穎瑜擔任３份工作，
包括港台節目主持、為中華國術總會撰寫功夫書籍，及擔任音樂兒童基金會項目顧問。
４４歲的黎穎瑜去年１２月宣誓擁護《基本法》和效忠特區，但一個月後以照顧家人為由辭
職。她當時在社交網站透露，因為丈夫回流新加坡，她決定跟隨照顧年幼兒子。（ｃｌ）
30/04/2021 16:46
【香港政情】前民政局政治助理黎穎瑜轉任港台主持
《經濟通通訊社３０日專訊》今年年初請辭的前民政事務局政治助理黎穎瑜，將轉任香港電
台主持。前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會宣布，批准黎穎瑜擔任３份工作，
包括港台節目主持、為中華國術總會撰寫功夫書籍，及擔任音樂兒童基金會項目顧問。
４４歲的黎穎瑜去年１２月宣誓擁護《基本法》和效忠特區，但一個月後以照顧家人為由辭
職。她當時在社交網站透露，因為丈夫回流新加坡，她決定跟隨照顧年幼兒子。（ｃｌ）
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