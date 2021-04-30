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30/04/2021 07:56

【企業盈警】英皇娛樂（００２９６）料全年盈轉蝕最多１﹒９億元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》英皇娛樂酒店（００２９６）公布，預期截至３月３１日止年
度虧損將不多於１﹒９億元，去年度溢利淨額２﹒６４億元。
　　該集團指，由於內地於去年９月恢復訪澳個人遊計劃，令訪澳旅客人次反彈及被壓抑的娛樂
需求隨之得到釋放，因此，於本年度下半年博彩收入較本年度上半年的５１１０萬元急升超過兩
倍。該集團計劃於６月底前公布業績。（ｗｈ）

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