《專家之言－何志銘》港股偏向審慎樂觀，２８６００支持位暫不變

《專家之言》近日市場氣氛見保守且未敢輕舉妄動，港股昨日（２８日）仍在區間上落變化

不大，主板股票的升跌比率２０比２２，恆指成分股２５隻股份上升，下跌股份２８隻，升跌比

率為４５比５１。指數收報２９０７１點，升１２９點或升０﹒４５％。國指升３１點或０﹒３

％，收１１０１４點，恆生科技指數報８５３２點，升１６點或升０﹒１９％。主板成交持續縮

減至得１３６２﹒７１億元。內地股指方面，上證綜合指數報３４５７點，升１４點或升

０﹒４２％，成交３４９６﹒６９億元人民幣。深證成分指數報１４３９８點，升１３４點或升

０﹒９４％，成交４３８４﹒８２億元人民幣。

按目前情況而言，市場憂慮外圍新冠肺炎疫情惡化，投資者亦觀望聯儲局議息結果及美國上

調稅率等消息，均會影響投資情緒，另一方面，港股亦已踏入業績期，中石油（００８５７）工

行（０１３９８）及中車（０１７６６）等業績等派業績，料將成為市場焦點所在，相信大市短

線偏向審慎樂觀為主。指數下方支持位２８６００點暫不變，再加上近日有多隻科技股現「抽水

潮」，故大市或多或少受期影響，故預期大市將處於橫行區間為主，暫時港股未有太大動力去推

住２９５００點見阻力。《獨立評股人 何志銘》

