《真知灼見－溫灼培》印度疫情嚴峻可不利金價

《真知灼見》４月３０日，世界黃金協會公布了其今年首季全球黃金供求報告。於是次報告

看不到任何亮點。今年首季全球黃金總需求量為８１５﹒７噸，較去年第四季的８１３﹒７噸雖

略有所上升，但仍屬一個偏低的需求數字。回觀過去十年的全球每季黃金需求量，低於１０００

噸可謂已不常見，低於９００噸更是絕無僅有。



在上述報告未公布前，消息指匈牙利央行於第一季大量吸納了黃金。有關消息曾為市場帶來

不少鼓舞。但從世界黃金協會報告中顯示，於第一季全球中央銀行只合共購了９５﹒５噸黃金。

這數字雖較去年第三、四季優勝，但也不算是甚麼龐大需求數字，不足為金價帶來支持。



回觀黃金投資需求，於第一季依然疲弱，只有１６１﹒６噸，雖較第四季的１３９﹒５噸略

高，但仍是過去１０年季度數字中的第二低水平。未知，這是否與加密貨幣大行其道，搶走了黃

金的投資資金有關。相信，如投資黃金的部分不能重返過去的平均水平，黃金的整體需求也將難

回復昔日光輝。這可不利於往後金價表現。此點大家投資者要密切注視。



反觀飾金需求，情況則較平穩。於第一季有４７７﹒４噸，較去年第四季的５１０﹒９噸雖

略有所下降，但仍屬平穩的需求量。不過，鑑於全球第二大黃金需求國印度近期疫情嚴重，可想

像定當影響當地第二季對黃金首飾的需求。而如果於第二季黃金投資需求仍沒起色，首飾需求又

降，提防全球黃金需求於第二季將會出現較大幅倒退，並拖累金價。料金價短期１８００美元會

遇上較大上升阻力。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

