《牛熊志選－陳其志》資金趁下跌部署平保反彈，吼相關認購證和牛

《牛熊志選》恆指上周五（３０日）顯著下跌，表現遠差於歐美市場周四（２９日）的隔夜

表現，如看圖表，恆指再次失守５天及１０天兩條平均線，短線料仍有機會考驗由去年９月底伸

延至今的中期上升軌約２８３００點附近，宜採取較保守的候低吸納策略。恆指牛熊證資金流情

況，截至周四過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約９１６７﹒０萬港元資金淨流出，顯示有好

倉資金套現，恆指熊證則累計約１﹒８４億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方

面，截至周四，恆指牛證街貨主要在收回價２８０００點至２８２９９點之間，累計相當約

１２６２張期指合約；熊證街貨主要在收回價２９７００點至２９９９９點之間累計了相當約

２０２１張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至１５﹒８％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒８個波幅點至１６﹒６％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒６個波幅點至２０﹒０％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至

２６﹒４％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降１﹒３個波幅點至２７﹒２％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至２７﹒１％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降２﹒２個波幅點至２７﹒７％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至

２０﹒０％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升１﹒６個波幅點至２７﹒４％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至１９﹒４％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降０﹒１個波幅點至１７﹒４％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至

２２﹒１％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，平保的相關認購證及牛證合共錄得約２５９６﹒０

萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的平保認購證為

行使價約９６元至１００元附近的中期價外條款，實際槓桿約１０﹒６倍至１３﹒３倍；牛證方

面，資金留意收回價７６元至８０元之間的較貼價條款，收回距離約４﹒８％至９﹒４％，槓桿

約９﹒２倍至１６﹒０倍。另外，中投相關認購證及牛證期內錄得約１９２３﹒０萬元資金淨流

入部署，資金留意行使價１１元至１５元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約４﹒２倍至

４﹒５倍。

至於看淡資金流方面，期內美團的相關認沽證及熊證合共錄得約２６６１﹒０萬元資金淨流

入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２６９元至２８３元附近的中期價外條

款，實際槓桿約５﹒３倍至５﹒７倍；熊證方面，資金主要留意收回價３１５元至３２５元附近

的條款，收回距離約５﹒６％至９﹒３％，槓桿約８﹒８倍至１３﹒７倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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