《一周攻略－周進略》復甦漸現惹回吐，主題已炒少成交

《一周攻略》４月過去，也就是第二季的第一個月過去。有別於第一季的大風大浪，第二季

似乎是無風無浪，主要原因，大概是市場關心的主題，當中涉及的事態發展，大致上與外界預期

頗為接近，即使不一定絕對滿足到每個人的期望，但起碼在多數人的主流平均值附近，卻是顯而

易見的。



＊疫情改善，憧憬復甦＊



首先，關乎所有市場，甚至是全人類福祉的，當然是疫情的問題。誠然，部分地方仍然是水

深火熱，例如印度，便教人不忍卒睹。但，對於先進國家或地區而言，隨著近月以來疫情的推出

，各地不同人都陸續接種，儘管接種的比例仍偏低，不足以成為群體免疫，但已經是一個好開始

。值得留意，之前愈是不肯進行社交隔離，又或者堅持我行我素而不肯造好個人衛生如佩戴醫學

外科用口罩的，例如歐美地區，特別是上述想法很普遍的美國，因為感染的風險實在太高，無論

是否自願或非自願，其接種速度都算是快。

如此一來，順理成章，各地可望陸續把原來的隔離措施放寬，經濟活動可望陸續重啟和復原

，而經濟復甦的速度，在低基數效應下，也就是去年同期的重創後，如今有起碼的反彈，不是太

苛求。



＊補貼資助，印鈔包底？＊



也正因如此，金融市場上，投資者早已投以信心的一票，有人說，股市比實體經濟走快兩三

季，不一定準確，但方向上確是如此。事實上，去年這個時間，尚未有疫苗出現，大家的研發仍

是爭分奪秒完成第三期之前的部分，投資者已憧憬，經濟不振之下，政府派福利或資助補貼，是

應有之義，而背後涉及的龐大公共開支，加稅不得，借貸不易，最終很多人相信是以央行的貨幣

政策明裡暗裡的包底，經濟學家不一定同意此說的全部，但很多參與市場上各種決策的人，都有

類似想法，卻是事實。這樣的發展，自然有利於金融市場提早反映放水，水漲船高，資產價格怎

不漲翻天？



＊各地失業仍多，通脹無真壓力＊



當然，如此一來，以財富論不平均，只有更不平均，但似乎央行不太在乎這一點。同樣不太

在乎的，似乎是通脹壓力，畢竟央行明白，目前是經濟由谷底反彈的自然反應，尚有那裡多人失

業，目前的所謂物價上漲，只能是滯後的需求最終出現的自然結果，而不是大印銀紙之下通貨膨

脹，不是普遍物價持續上升。換言之，通脹壓力催生債息向上，只是一時，而不一定可以持續下

去。故此，債息無再向上，股債以至各式風險資產都沒有特別大的沽壓，絕對可以理解。

不過，無法壓下去，也不等於可以升上去，畢竟上述的經濟復甦憧憬早已反映，當事件真的

發生，只會有部分人獲利回吐，這已近乎市場參與者的傳統智慧或指定動作了。而對於通脹或債

息壓力的想法，一時三刻仍揮之不去，是部分人的憂慮，亦是人之常情，大家半信半疑，不是央

行的反覆強調便成，更何況，即使美聯儲局內，亦有人與主席鮑威爾的不同意見，甚至是公開地

一而再唱反調，而當中很有可能不是為了公眾形象而做的公關秀，反而是真的有明顯不同意見，

此之所以，即使投資者不全信，亦是十分合理。



＊長期布局雖不變，短線操作減交投＊



以此觀之，大家可以想像，對於長期布局有信心的，例如堅持央行不可能短期內收緊的，其

核心持股不變，但短期操作，例如槓桿部分的投機性部署，肯定減少，因為場上的對家潛在的勝

算略為增加。另一邊廂，對於上述布局的基本面本來就不大關心，純粹順勢而為的，當有部分人

靠邊站，便自然會減慢原來的交投速度，形成近日起碼在港股最明顯的低成交而股指窄幅上落的

格局，相信這一點在美股好一點，但亦不能倖免。

如此一來，大家要有心理準備，短期不上不落的格局持續，可以說是待變，靜待大行情出現

，但短線部署上，不宜太重倉，以免之後要調動有困難。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

