《專家之言－葉尚志》港股未脫反覆整理格局，內地經濟增速放慢

《專家之言》港股近日彈高了之後，又再出現下壓回打。恆指上周五（３０日）下跌接近５

８０點，跌回到好淡分水線２８８００點以下來收盤。內地最新公布的經濟數據出現回軟，金融

管理部門約談網絡平台企業，都是令到市場氣氛轉弱的消息因素。另一方面，由於勞動節假期關

係，港股通交易繼續暫停，在缺乏南下資金的參與下，相信是令到港股現時承接力出現弱化的原

因，也導致港股跌幅出現了加大。



＊內地３月份製造業ＰＭＩ按月明顯回軟＊



恆指上周五出現低開低走，在盤中曾一度下跌６０１點低見２８７０２點，一舉跌穿了１０

日、２０日和５０日線，又再陷入反覆整理的格局發展，而過去一個月的橫盤下限２８３００點

，是目前的短期支持位所在，宜繼續注視能否守穩其上。恆指收盤報２８７２５點，下跌５７８

點或１﹒９７％。國指收盤報１０８２５點，下跌２２５點或２﹒０３％。另外，港股主板成交

金額有１２５８億多元，仍處年內最低水平，而沽空金額有１７７﹒１億元，沽空比例１４﹒０

８％。至於升跌股數比例是６４５：１０４３，日內漲幅超過１１％的股票有４２隻，而日內跌

幅超過１０％的股票有２６隻。

內地公布了最新的經濟數據，３月份製造業ＰＭＩ報５１﹒１，連續第１３個月站於５０以

上的擴張水平，但較２月份的５１﹒９出現比較明顯的回軟，消息令到市場憂慮經濟增速有開始

放慢的機會。而Ａ股在五．一長假前亦見出現回吐，上綜指跌了０﹒８１％至３４４６點收盤，

仍處於過去兩個月的橫盤狀態。值得注意的是，剛出完季報的內銀股，出現了集體下跌的情況。

其中，建行（００９３９）和工行（０１３９８）都分別跌了超過３％，而郵儲銀行（０１６５

８）更是跌了有４﹒１６％。事實上，四大行的首季純利按年升幅介乎１﹒５％至５﹒５％，表

現是符合預期的，但是淨息差出現持續受壓的情況，是市場的關注點。



＊內地互聯網平台經濟仍在全面整改階段＊



另一方面，市場傳出金融管理部門約談網絡平台企業，消息對於互聯網龍頭公司帶來壓力。

其中，騰訊（００７００）跌了１﹒３４％，美團－Ｗ（０３６９０）跌了３﹒６２％，京東－

ＳＷ（０９６１８）跌了２﹒６７％，百度－ＳＷ（０９８８８）跌了２﹒３７％。消息指，人

民銀行、銀保監、中國證監會及外匯局，聯合約談了騰訊、百度旗下度小滿金融、京東金融、以

及美團金融等１３家網絡平台企業，提出包括金融業務必須持牌經營、支付回歸本源、打破信息

壟斷等七大整改要求。目前，互聯網平台經濟仍處於全面整改階段，包括早前的反壟斷調查、以

及現時的平台金融整改，估計對於相關公司仍會構成影響，市場觀望氣氛未可散去。《第一上海

首席策略師 葉尚志》

