【代幣狂熱】土耳其將加密貨幣納反洗黑錢、恐怖主義融資監管範圍

《經濟通通訊社３日專訊》土耳其周六（１日）發布一項總統令，將加密貨幣交易平台納入

反洗黑錢、恐怖主義融資規定監管的企業名單。

據土耳其《官方公報》報道指，該國最新擴大的加密貨幣交易監管規定將立即生效，並涵蓋

加密資產服務提供商。（ａｌ）

