《經濟通通訊社３日專訊》土耳其周六（１日）發布一項總統令，將加密貨幣交易平台納入
反洗黑錢、恐怖主義融資規定監管的企業名單。
據土耳其《官方公報》報道指，該國最新擴大的加密貨幣交易監管規定將立即生效，並涵蓋
加密資產服務提供商。（ａｌ）
03/05/2021 15:51
【代幣狂熱】土耳其將加密貨幣納反洗黑錢、恐怖主義融資監管範圍
《經濟通通訊社３日專訊》土耳其周六（１日）發布一項總統令，將加密貨幣交易平台納入
反洗黑錢、恐怖主義融資規定監管的企業名單。
據土耳其《官方公報》報道指，該國最新擴大的加密貨幣交易監管規定將立即生效，並涵蓋
加密資產服務提供商。（ａｌ）
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