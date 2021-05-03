【大國博弈】美國務卿布林肯：中國對外咄咄逼人，對抗性越來越強

《經濟通通訊社３日專訊》美國國務卿布林肯周日（２日）接受專訪時表示，中國近來對外

日益咄咄逼人，表現出越來越強的對抗性。

被問及華盛頓是否正在走向與中國的軍事對抗時，他回應指如果達到這個地步，哪怕是朝著

這個方向發展，都將嚴重違背中美雙方利益，並補充過去幾年所看到的是中國在國內越來越專制

，在國外則越來越咄咄逼人。

被問及中國竊取數千億美元或更多的美國行業機密、知識產權時，他強調拜登新政府切實關

切知識產權問題，這些行為聽起來就像「有人試圖以不公平、對抗性越來越強的方式競爭，但美

方更具效率、強大。



＊美國安顧問沙利文：中美氣候變化合作並未幫助美國＊



美國國家安全顧問沙利文上周五（３０日）則表示，美方不認為中國在氣候變化問題上的合

作幫助美國，而且目前還不清楚中方是否會完全履行其減排承諾。

他強調不是在拿氣候變化問題上的合作與中國做交易，而是將這作為中國在幫美國的忙。雖

然對氣候變化採取行動，是世界上每個大國的基本責任，但對於中國是否願意全面合作，目前還

沒有定論。

他又指總統拜登與日本、澳洲、印度領導人在３月舉行的首次四方（ＱＵＡＤ）峰會是本屆

政府上任百日內取得的重大成功之一，並有效地管理中國的行為及活動，創造更好的背景和氛圍

。（ａｌ）

