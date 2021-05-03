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03/05/2021 08:49

【大國博弈】美貿易代表：中國未落實首階段貿易協議知識產權承諾

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）上周五（３０日）發布最新報
告指，中國未完全落實中美第一階段貿易協議中，有關保護美國知識產權的承諾。
　　辦公室在關於知識產權的《特別３０１報告》（Ｓｐｅｃｉａｌ　３０１）中指，中國已於
上年修改專利法、著作權法和刑法，並公布多項知識產權監管措施草案，不過這些改革措施需要
有效實施，而且未能實現改善中國知識產權格局所需的全面根本性變革。
　　報告又指，中國修改多項法律的效果仍存在不確定性，而商標和假冒問題長期存在。辦公室
強調中國官員發表聲明指，知識產權應與國家安全掛鈎，並需要發展自主創新引起擔憂，包括對
強制性技術轉讓，以及知識產權保護和執法是否公平適用於在華的外國知識產權持有人。

＊美商務部長：續設限阻高科技輸華＊

　　美國商務部長雷蒙多上周五接受彭博社接受訪問時表示，該國將繼續對中國實施出口管制，
以保護美國創新和本國企業。
　　他直言美方承受不起讓某些技術落到中國政府手中，當中部分更可能用於軍事目的，而這些
是複雜的問題，但美國將在必要的領域繼續使用出口管制，因為這對保護美國的國家和經濟安全
非常重要。
　　國防部長奧斯汀上周五在夏威夷訪問美軍太平洋司令部時則指出，美國需要為潛在的未來衝
突做好準備，而這些衝突與長期消耗國防部的舊戰爭很不一樣。
　　奧斯汀呼籲利用技術進步，加強整合全球軍事行動，以更快理解、決策及行動，但沒有提及
中國、俄羅斯等國家。（ａｌ）

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