【大國博弈】傳歐盟尋改善方案讓部分行業減少依賴中國供應鏈

《經濟通通訊社３日專訊》據路透社引述歐盟文件指，歐盟官員正研究如何推動不同行業的

策略計劃，並具體希望減少在晶片、原料、製藥等６個關鍵行業對中國及其他外國供應商的依賴

，預期本周發表。

據知歐盟將進一步深入研究有關情況，尋求讓供應鏈多元化的策略，如與主要貿易夥伴建立

更密切聯繫、增加庫存、推動自動化。（ａｌ）

