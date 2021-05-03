《經濟通通訊社３日專訊》據路透社引述歐盟文件指，歐盟官員正研究如何推動不同行業的
策略計劃，並具體希望減少在晶片、原料、製藥等６個關鍵行業對中國及其他外國供應商的依賴
，預期本周發表。
據知歐盟將進一步深入研究有關情況，尋求讓供應鏈多元化的策略，如與主要貿易夥伴建立
更密切聯繫、增加庫存、推動自動化。（ａｌ）
03/05/2021 10:53
【大國博弈】傳歐盟尋改善方案讓部分行業減少依賴中國供應鏈
《經濟通通訊社３日專訊》據路透社引述歐盟文件指，歐盟官員正研究如何推動不同行業的
策略計劃，並具體希望減少在晶片、原料、製藥等６個關鍵行業對中國及其他外國供應商的依賴
，預期本周發表。
據知歐盟將進一步深入研究有關情況，尋求讓供應鏈多元化的策略，如與主要貿易夥伴建立
更密切聯繫、增加庫存、推動自動化。（ａｌ）
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