【全球放水】耶倫稱支出計劃分階段完成，前財長薩默斯憂通脹升溫

《經濟通通訊社３日專訊》美國財長耶倫周日（２日）希望消除外界對總統拜登的基建、就

業和家庭計劃將引發通脹問題的憂慮，並稱支出計劃將在未來８至１０年間相當平穩地分階段完

成，故不太可能造成通脹壓力。

她又指聯儲局將小心監控通脹形勢，並且具備相應工具在必要時加以應對，強調不認為通脹

會成為一個問題，因為對需求的提振作用屬溫和，而這些是歷史性的投資，讓經濟具備生產力。

她重申美國擁有進行投資活動的財政空間，當前利率很低，並很可能會保持這種低水平，但

長遠而言需要控制預算赤字。

白宮經濟顧問委員會主席勞斯則表示，沒有證據表明通脹將會失控，預計最多將出現暫時性

通脹，不過堅信疫情結束後就業市場將恢復繁榮，而供應鏈問題、勞動力市場短缺是復甦的障礙

。



＊前財長薩默斯憂慮通脹升溫＊



前美國財政部長薩默斯接受採訪時則表示，擔心民主黨的動作太多，即使需要有進步的想法

，但亦需要有正確的計劃，而目前最擔心支出計劃可能會使經濟過熱，越來越多的證據表明勞動

力短缺，這令人擔心通脹升溫。

薩默斯又指，希望聯儲局主席鮑威爾有關價格壓力只是暫時性的判斷是正確，不過儲局主席

談論暫時性因素最多的時候是在１９７０年代中期，而當時通脹非常快速地升溫。（ａｌ）

