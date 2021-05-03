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03/05/2021 13:34

【全球放水】達拉斯聯儲行長：現在應開始討論縮減大規模購債計劃

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗上周五（３０日）出席線上
活動時表示，金融市場過度冒險和不平衡的跡象表明，現在是時候開始討論縮減大規模購債計劃
，這與聯儲局主席鮑威爾的言論相矛盾。
　　柯普朗又指隨著美國經濟從疫情中恢復過來，到達縮減大規模購債門檻比預期快，並認為當
儲局有能力開始擺脫購債時，美國經濟狀況會健康許多。
　　他強調美股升至歷史高位、樓價走高、信貸差距收緊都是危險的訊號，而估計數個月內通脹
可能升至２﹒７５％。（ａｌ）

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