【全球放水】達拉斯聯儲行長：現在應開始討論縮減大規模購債計劃

《經濟通通訊社３日專訊》美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗上周五（３０日）出席線上

活動時表示，金融市場過度冒險和不平衡的跡象表明，現在是時候開始討論縮減大規模購債計劃

，這與聯儲局主席鮑威爾的言論相矛盾。

柯普朗又指隨著美國經濟從疫情中恢復過來，到達縮減大規模購債門檻比預期快，並認為當

儲局有能力開始擺脫購債時，美國經濟狀況會健康許多。

他強調美股升至歷史高位、樓價走高、信貸差距收緊都是危險的訊號，而估計數個月內通脹

可能升至２﹒７５％。（ａｌ）

