《台股攻略－馮偉明》印度疫情升溫，電子板塊弱勢

《台股攻略》新冠疫情再度升溫，加上美國科技股重挫，台灣科技板塊為重災區，加權指數

今日（３日）低開６１點後，跌勢不斷持續，最終指數失守１７３００點關口，收１７２２２點

，跌３４４點，成交金額為５８７７億元（新台幣．下同）。

今日電子權值股走勢較弱，台積電跌穿６００元大位，收５８８元，跌２％；聯發科、鴻海

及大立光均跌３％至６﹒８％，令電子類指數跌２﹒８％，成拖累大市重挫主因。在電子股弱勢

下，資金流向傳產板塊，海運股續強，陽明漲停，長榮大升９﹒６％，萬海亦大升７﹒２％。鋼

鐵價格上升，相關股份的燁輝漲停，盛餘升６﹒７％，惟中鋼下跌１﹒９％。而印度疫情趨嚴，

導致國際棉花價格上升，南紡、大東、宏遠及弘裕漲停收市。生物科技板塊逆市上升，毛寶、雃

博及台康生技等漲停，高端疫苗亦漲８﹒８％，相關概念股表現也相對強勢，國光生、中化生、

合世、永日及亞諾法均升１﹒２％至６﹒９％。信昌電公布第一季財報，淨利達２﹒７億元，按

季增４９﹒７％，創近八季新高。半導體測試介面廠的精測受惠於產業需求回溫，及遞延效應顯

現，其４月自結合併總收入３﹒５億元，按年增３﹒１％。

美國市場預料聯準會開始討論調整量化寬鬆政策，影響科技股高位回吐，加上印度疫情未有

緩和跡象，投資者宜轉防守性較高的板塊。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

