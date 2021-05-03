《窩輪豪情－梁業豪》短線候高持指數熊證圖利

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為醫療保健業、

公用事業與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為京東

健康（０６６１８）、匯控（００００５）與百濟神州（０６１６０），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選中國平安（０２３１８）、工商銀行（０１３９８）與建設銀行（００９３９）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、公用事業與原材料業。此外

，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為百濟神州、京東健康與百勝中

國（０９９８７），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權

證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中移動（００９４１）、中國平安與工商銀行。

港股開市後走勢向淡，屬於令投資者感到失望，卻又屬預期之內的現象，筆者已經多次提醒

大家，港股短期反彈浪已屆尾聲，本月市況未宜樂觀。短線投機者的圖利策略現應為候高持有指

數熊證圖利，但須依即市圖訊號指示走位，並只宜即市小注，稍後才按形勢變化加大注碼。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

