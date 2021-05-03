《談國論企－黎偉成》要強化國家戰略科技力量續控疫

《談國論企》中共中央政治局於２０２１年４月３０日的會議，強調要「慎終如始抓好疫情

防控」，作為堅持穩中求進工作總基調發展國民經濟的重要支持力量，而「強化國家戰略科技力

量」，以引領產業優化升級，乃十分穩健和高度積極進取性的政策。自強不息的強國，對美國近

乎瘋狂的每日仇華反華的事事攬炒，是很強大的回應和反制，當然亦要對美國等一眾西方政棍胡

言惡語迅斥其非，以正視聽。



＊慎終如始抓好疫情防控才能發展提質＊



會議由中共中央總書記習近平主持。惹人注目的，是所指要辯證看待２０２１年一季度經濟

數據，對當前經濟的評價是：「恢復不均衡」、「基礎不穩固」，由是強調「要用好穩增長壓力

較小的窗口期，推動經濟穩中向好」，和「凝神聚力深化供給側結構性改革，打通國內大循環、

國內國際雙循環堵點」，即要發揮和擴大已有的長處，以造好一個緊接一個的重大任務，為「十

四五」時期經濟發展提供持續動力。

至於會議所提出的多個重要任務，重中之重是（一）「慎終如始抓好疫情防控」。新冠肺疫

ＣＯＶＩＤ－１９自２０１９年爆發，至今不僅在世界各地反反覆覆肆虐，更出現多個病毒變種

使疫情更加難防難控，故中國即使在２０２０年３月份在防控疫情取得良性成效而復工復產復商

復市，仍得繼續審慎地防控惡疫，以保進得來不易的初步控疫佳績。

防控疫情的基調，是要始終繃緊根弦，和要從內而外重、從外而內的內內外外結合為之：（

１）「堅持外防輸入、內防反彈」，而「外防輸入」放之於前，正正因為世界各地各自為戰，特

別是美國，限制甚至不讓疫苗外輸，疫情不僅肆虐環球，且印度、巴西、南非和英國更有病毒變

種，故中國要外防輸入，否則約一年的防控疫情工作便有可能功虧一簣矣；（２）當然要抓好疫

苗接種，中國擁國藥、科興等多個疫苗，即使外輸為數相當可觀，惟產能足可供應未來三數個月

加快本國國內接種，所建立的防火牆更為牢固；還有（３）推進疫情國際聯防聯控，世界一大同

，要多邊和合作，而非美國單一霸權。

只有確確切切防控好疫情，中國才可以繼續強化經濟發展，會議力表要（二）堅持穩中求進

工作總基調，並提出三「新」、一「高」：（ｉ）準確把握新發展階段，（ｉｉ）全面貫徹新發

展理念，（ｉｉｉ）加快構建新發展格局，（ｉｖ）著力推動高質量發展。要精準實施宏觀政策

，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，不急轉彎，把握好時度效，固本培元，穩定預期，

保持經濟運行在合理區間，所涉的依樣是：積極財政政策，和穩健的貨幣政策。

要有新發展，就必須（二）要強化好幾個方面，其中（Ａ）對內方面有（ａ）引領產業優化

升級，（ｂ）強化國家戰略科技力量，（ｃ）積極發展工業互聯網，加快產業數字化。

（ｄ）環保方面：要有序推進碳達峰、碳中和工作，積極發展新能源。



＊要加快恢復國內需求強投資穩居民收入＊



要促進（ｅ）國內需求加快恢復，促進製造業投資和民間投資盡快恢復，造好國家重大項目

用地等要素保障，制定促進共同富裕行動綱要，以城鄉居民收入普遍增長支撐內需持續擴大。

和（Ｂ）要推進改革開放，深入實施國企改革三年行動方案，優化民營經濟發展環境，加快

建設各類高水平開放水平台，推動共建「一帶一路」高質量發展。

（Ｃ）要防範化解經濟金融財政金融風險處置機制。要加強和改進平台經濟監管，促進公平

競爭。

更重要的，是要制定出台《中國共產黨組織工作條例》，此因組織嚴密是黨的光榮傳統和獨

特優勢。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

