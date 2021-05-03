《外匯達仁－盧楚仁》５月美元睇高一線

《外匯達仁》４月份結束，英鎊匯價在月線圖最終有驚無險下，出現了近乎十字星的小陽燭

。因上周五（３０日）美元大幅回升令英鎊匯價顯著下跌，蒸發了之前部分升幅。來到５月份，

英鎊匯價更加要高度關注，除了過去１０年英鎊匯價在５月份都出現季節性下跌之外，本周四（

６日）更加迎來英國的超級星期四，當日有英倫銀行議息會議，還有英格蘭地方和蘇格蘭議會選

舉。



以目前來看，英倫銀行會繼續維持現有的貨幣政策，不鴿也不鷹。在英國地方選舉上，當然

最矚目的就是倫敦市市長選舉。執政保守黨候選人Ｓｈａｕｎ Ｂａｉｌｅｙ民意支持度較為落

後現任所屬工黨市長Ｓａｄｉｑ Ｋｈａｎ。除此之外，其他的地方選舉，工黨普遍領先執政保

守黨，若今次執政保守黨大敗的話，相信首相約翰遜或會又再被逼宮，令英國政局出現混亂。



另外，蘇格蘭議會選舉方面，如無意外蘇格蘭民族黨會取得大勝，繼而重提舉辦脫英獨立公

投。儘管英國政府不會贊成，但相信蘇格蘭議會會一意孤行在秋季舉辦，英國肯定不會承認脫英

獨立公投，到時英蘇之間很大機會出現政局混亂。一方面英國政府不承認蘇格蘭這次公投的結果

，二方面蘇格蘭議會通過相關法例進行脫英獨立程序。估計上述局面會令英鎊重創，所以未來英

鎊走勢存在極大隱憂。知道有部分香港人對英鎊有實際需求，建議不急於入貨，先看看星期四選

舉後的相關形勢才再作決定。



英鎊在５月多數出現弱勢，但剛相反，美匯又或者美元兌非美貨幣在５月多數出現強勢。美

匯指數及美元兌歐元在過去１０年的５月份，有八次升兩次跌。故在美元多數強勢下，５月份的

非美貨幣或者商品則多數出現弱勢。那到底是非美貨幣弱勢導緻美元強勢？定還是美元強勢導致

非美貨幣弱勢？坊間則沒有一個說法，在未來的文章當中，我嘗試為大家解開這個５月美元強勢

的謎底。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

