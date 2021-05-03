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即市新聞

03/05/2021 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》科企整改勢在必行，長遠市場百花齊放

　　《娥姐錦囊》人行、銀保監、中證監及外管局近日聯合約談騰訊（００７００）、百度
（０９８８８）旗下度小滿金融、京東金融、字節跳動等１３家網絡平台企業，提出７大整改要
求，反映內地政府擔心互聯網金融增長過快會為金融體系帶來危險。其實監管機構出手整頓是遲
早的事，科企短期內生意難免受影響，但中長線則有助市場百花齊放，促進競爭。
　　７大整改要求包括金融業務必須持牌經營、支付回歸本源、打破訊息壟斷、加強對股東資質
及股權節更等規範管理、嚴格落實審慎監管要求、規範企業發行交易資產證券化產品及赴境外上
市行為，以及強化金融消費者保護機制。
　　網路平台的金融業務必須監管，近年內地興起的Ｐ２Ｐ（點對點）網貸頻頻爆煲，令不少民
眾貸出款項後血本無歸，在整改執行上，相信當局會保持彈性。雖然整改之後，科企發展限制增
多，但目前主要營運商在市佔率方面已佔盡優勢，不易動搖，日後小型營運商的市場空間會擴大
，或可設定自己的「利基市場」（ｎｉｃｈｅ　ｍａｒｋｅｔ），讓市場更平衡地發展。
　　據外媒報道，北京正調查螞蟻迅速獲批上市的原因，估計新股申請人及監管人將汲取教訓，
日後會小心行事。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。

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