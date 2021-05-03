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即市新聞

03/05/2021 16:36

《美元走勢－羅明立》印度新變種病毒打擊風險胃納，利好美元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒６６　　　１０９﹒２９　　　１０９﹒６４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０３５　　　１﹒２０１６　　　１﹒２０１９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８３６　　　１﹒３８０７　　　１﹒３８１２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１４２　　　０﹒９１２８　　　０﹒９１３９
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６７１　　　７﹒７６５４　　　７﹒７６６６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》上周五（３０日），美國公布４月密歇根大學消費者信心指數終值上修至
８８﹒３，同月芝加哥ＰＭＩ升至７２﹒１，兩個數字都好於預期。美國１０年期國債收益率先
升後回，維持在１﹒６％上方徘徊。意外的是，美國達拉斯聯儲主席表示，現在是時候開始討論
縮減債券購買，是首次有局方官員的言論跟主席鮑威爾的觀點存在分歧，美匯指數反彈上
９１﹒３０。要留意局方有否更多其它言論上的改變。
　　印度疫情繼續失控，單日新增超過４０萬例新冠肺炎確診病例，累計確診病例約為１９００
萬例。日前，有世衛專家指出，印度如今新冠感染人數有可能已經達到３﹒５億至５﹒３億左右
。印度新型變種病毒在世界範圍內的蔓延打擊了風險胃納，對美元有利好作用。歐元跌近
１﹒２０，支持位在１﹒１９５０，可小注博反彈。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒２０００　　　１﹒２０８０　　　１﹒１９５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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