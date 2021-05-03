《美元走勢－羅明立》印度新變種病毒打擊風險胃納，利好美元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒６６ １０９﹒２９ １０９﹒６４

歐元╱美元 １﹒２０３５ １﹒２０１６ １﹒２０１９

英鎊╱美元 １﹒３８３６ １﹒３８０７ １﹒３８１２

美元╱瑞郎 ０﹒９１４２ ０﹒９１２８ ０﹒９１３９

美元╱港元 ７﹒７６７１ ７﹒７６５４ ７﹒７６６６

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《美元走勢》上周五（３０日），美國公布４月密歇根大學消費者信心指數終值上修至

８８﹒３，同月芝加哥ＰＭＩ升至７２﹒１，兩個數字都好於預期。美國１０年期國債收益率先

升後回，維持在１﹒６％上方徘徊。意外的是，美國達拉斯聯儲主席表示，現在是時候開始討論

縮減債券購買，是首次有局方官員的言論跟主席鮑威爾的觀點存在分歧，美匯指數反彈上

９１﹒３０。要留意局方有否更多其它言論上的改變。

印度疫情繼續失控，單日新增超過４０萬例新冠肺炎確診病例，累計確診病例約為１９００

萬例。日前，有世衛專家指出，印度如今新冠感染人數有可能已經達到３﹒５億至５﹒３億左右

。印度新型變種病毒在世界範圍內的蔓延打擊了風險胃納，對美元有利好作用。歐元跌近

１﹒２０，支持位在１﹒１９５０，可小注博反彈。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２０００ １﹒２０８０ １﹒１９５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

