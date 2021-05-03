《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８１２７點，跌６點，低水２３１
點，最新報２８１３３點，無升跌，低水２２５點，合約成交５１２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０６５３點，升３點，低水６０點，最新報１０６５５點
，升５點，低水５８點，合約成交２０４張。
03/05/2021 17:21
【夜期時段】即月期指最新報２８１３３點，無升跌，低水２２５點
《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８１２７點，跌６點，低水２３１
點，最新報２８１３３點，無升跌，低水２２５點，合約成交５１２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０６５３點，升３點，低水６０點，最新報１０６５５點
，升５點，低水５８點，合約成交２０４張。
|財經熱話03/05/2021
【五窮應驗？】港股五月首個交易日挫367點穿百天線 成交不足千億元
|財經熱話03/05/2021
外匯基金首季投資收入116億元 目標下半年初推南向債券通及理財通
|FOCUS03/05/2021
【FOCUS】政治局重申不急轉彎 未來三大風向環環相扣
|中國故事03/05/2021
【上海特寫】上海打造五個「節點」新城 肩負發展新產業重任
|中國故事03/05/2021
【方正斷臂】平保巨資接盤方正集團非主業 證券業或合併成新巨頭
|開市Good Morning03/05/2021
溫傑：藥明生物100元下可分注買
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰