【夜期時段】即月期指最新報２８１３３點，無升跌，低水２２５點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８１２７點，跌６點，低水２３１

點，最新報２８１３３點，無升跌，低水２２５點，合約成交５１２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０６５３點，升３點，低水６０點，最新報１０６５５點

，升５點，低水５８點，合約成交２０４張。

