《經濟通通訊社３日專訊》金管局公布，在政府債券計劃的零售債券發行計劃下發行，於
２０２３年到期的通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ）系列（０４２３９），其第１個付息日（５月
１７日）之相關年息率釐定為２厘計算。（ｃｌ）
03/05/2021 17:04
【ｉＢｏｎｄ】２０２３年到期ｉＢｏｎｄ派首次息，年利率２厘
《經濟通通訊社３日專訊》金管局公布，在政府債券計劃的零售債券發行計劃下發行，於
２０２３年到期的通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ）系列（０４２３９），其第１個付息日（５月
１７日）之相關年息率釐定為２厘計算。（ｃｌ）
|財經熱話03/05/2021
【五窮應驗？】港股五月首個交易日挫367點穿百天線 成交不足千億元
|財經熱話03/05/2021
外匯基金首季投資收入116億元 目標下半年初推南向債券通及理財通
|FOCUS03/05/2021
【FOCUS】政治局重申不急轉彎 未來三大風向環環相扣
|中國故事03/05/2021
【上海特寫】上海打造五個「節點」新城 肩負發展新產業重任
|中國故事03/05/2021
【方正斷臂】平保巨資接盤方正集團非主業 證券業或合併成新巨頭
|開市Good Morning03/05/2021
溫傑：藥明生物100元下可分注買
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰