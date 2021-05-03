【ｉＢｏｎｄ】２０２３年到期ｉＢｏｎｄ派首次息，年利率２厘

《經濟通通訊社３日專訊》金管局公布，在政府債券計劃的零售債券發行計劃下發行，於

２０２３年到期的通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ）系列（０４２３９），其第１個付息日（５月

１７日）之相關年息率釐定為２厘計算。（ｃｌ）

