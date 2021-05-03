【新冠疫苗】容馬珊兒：要求外傭必須接種疫苗問題多，促當局三思

《經濟通通訊社３日專訊》政府研究要求外傭續約時必須接種新冠疫苗，香港家庭傭工僱主

協會主席容馬珊兒在電台節目指，明白政府在外傭接種新冠疫苗的問題上處於兩難，指變種病毒

流入本港來自外傭家鄉的國家，而外傭來港後要進入家庭照顧老弱，政府需要保護這些家庭，相

信措施並非種族歧視，但認為政策局要三思，指在執行上會帶來很多問題。

容馬珊兒指出，不少在港工作多年的外傭，因為身體原因，擔心接種疫苗會有嚴重副作用，

亦不知道是否納入政府的賠償計劃之中，僱主也擔心，若果外傭接種疫苗出事，不被納入勞工保

險下因工受傷。她又指，有僱主求助指，有外傭對疫苗非常信任，即使有高血壓仍堅持接種疫苗

，同樣令僱主擔心責任問題，與僱傭雙方有矛盾。



＊有外傭高血壓仍堅持接種疫苗，僱主憂責任問題＊



容馬珊兒表示，有僱主求助指，有外傭對疫苗非常信任，即使有高血壓仍堅持接種疫苗，同

樣令僱主擔心責任問題，與僱傭雙方有矛盾。但她相信政府安排是出於好意，希望鼓勵外傭檢測

，並讓市民安心，但有僱主反映檢測期限太倉促，或憂慮外傭排隊輪候檢測時，有感染風險，希

望檢測承辦商多派人監察，確保外傭輪候時有注意防疫。

容馬珊兒又說，個別外傭可能仍未接收到須強制檢測的訊息，關注如果他們在限期內，未能

完成檢測，具體會有甚麼罰則，例如會否遭終止合約等。她希望政府不要懲罰相關外傭，並延長

他們的檢測期限。（ｈｙ）

