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03/05/2021 10:55

【新冠疫苗】容馬珊兒：要求外傭必須接種疫苗問題多，促當局三思

　　《經濟通通訊社３日專訊》政府研究要求外傭續約時必須接種新冠疫苗，香港家庭傭工僱主
協會主席容馬珊兒在電台節目指，明白政府在外傭接種新冠疫苗的問題上處於兩難，指變種病毒
流入本港來自外傭家鄉的國家，而外傭來港後要進入家庭照顧老弱，政府需要保護這些家庭，相
信措施並非種族歧視，但認為政策局要三思，指在執行上會帶來很多問題。
　　容馬珊兒指出，不少在港工作多年的外傭，因為身體原因，擔心接種疫苗會有嚴重副作用，
亦不知道是否納入政府的賠償計劃之中，僱主也擔心，若果外傭接種疫苗出事，不被納入勞工保
險下因工受傷。她又指，有僱主求助指，有外傭對疫苗非常信任，即使有高血壓仍堅持接種疫苗
，同樣令僱主擔心責任問題，與僱傭雙方有矛盾。

＊有外傭高血壓仍堅持接種疫苗，僱主憂責任問題＊

　　容馬珊兒表示，有僱主求助指，有外傭對疫苗非常信任，即使有高血壓仍堅持接種疫苗，同
樣令僱主擔心責任問題，與僱傭雙方有矛盾。但她相信政府安排是出於好意，希望鼓勵外傭檢測
，並讓市民安心，但有僱主反映檢測期限太倉促，或憂慮外傭排隊輪候檢測時，有感染風險，希
望檢測承辦商多派人監察，確保外傭輪候時有注意防疫。
　　容馬珊兒又說，個別外傭可能仍未接收到須強制檢測的訊息，關注如果他們在限期內，未能
完成檢測，具體會有甚麼罰則，例如會否遭終止合約等。她希望政府不要懲罰相關外傭，並延長
他們的檢測期限。（ｈｙ）

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