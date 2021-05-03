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03/05/2021 11:08

【新冠肺炎】何栢良：政府太遲擴熔斷機制，促加密入境者檢測次數

　　《經濟通通訊社３日專訊》香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，社區出
現變種病毒是外防輸入未到位所致，上游堵截不足，現時才在下游作出補救。何認為港府太遲禁
飛，建議熔斷機制應計及抵港檢疫人士，同時加密檢測，嚴防輸入個案在社區爆發。
　　何栢良表示，檢疫酒店不是醫院，走廊缺乏通風及鮮風，循環系統未必完全過濾病毒，可能
會在樓層互相傳染，建議政府加密抵港人士檢測，在第３或４日再做一次檢測。他又質疑尖沙咀
華美達檢疫酒店可能不只走漏一宗個案，建議政府安排整個４月入住酒店人士做核酸及血清檢測
，相信成效更大，若果兩周後再發現變種個案，可能已經在社區傳播。

＊對強制外傭打疫苗有保留＊

　　何栢良表示，對政府要求外傭強制接種新冠病毒疫苗的做法相當有保留，指強制手段具爭議
性，最終可能適得其反，令部份市民產生誤解或誤判，影響接種率。他說，如果建基於防疫需要
，客觀評估風險，有很多具同等風險的職業，包括院舍員工、醫護人員、檢疫酒店員工，以及社
區檢測中心採樣員，都應該強制接種。他又指，在同一處理原則下，跳舞場所、酒吧和酒樓等食
肆，日後續牌時，員工亦應必須接種疫苗。
　　何栢良形容，外傭與港人是同坐一條船，強調自己極鼓勵市民接種疫苗，但指防疫措施要有
一致性，強制措施亦要符合比例，同時應該為相關人士提供替代方案，例如可以選擇每星期強制
檢測一次。（ｈｙ）

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