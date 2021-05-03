《經濟通通訊社３日專訊》立法會審議修訂選舉制度的法案委員會完成工作。政制及內地事
務局局長曾國衛在會上表示，期望可在本月２６日恢復二讀辯論，並盡早三讀通過，盡快展開未
來幾場選舉，他又感謝議員在內會和法案委員會盡心盡力配合政府審議法案。
政府今日再就草案提交修訂，建議訂明特區政府須就資格審查委員會的組成向中央備案。當
局指，因應資審會的憲制地位和職能，在重新審視相關條文後，建議修訂《行政長官選舉條例》
，加入相關要求。（ｈｙ）
03/05/2021 16:23
【選舉改革】曾國衞：期望５月２６日恢復二讀辯論草案
《經濟通通訊社３日專訊》立法會審議修訂選舉制度的法案委員會完成工作。政制及內地事
務局局長曾國衛在會上表示，期望可在本月２６日恢復二讀辯論，並盡早三讀通過，盡快展開未
來幾場選舉，他又感謝議員在內會和法案委員會盡心盡力配合政府審議法案。
政府今日再就草案提交修訂，建議訂明特區政府須就資格審查委員會的組成向中央備案。當
局指，因應資審會的憲制地位和職能，在重新審視相關條文後，建議修訂《行政長官選舉條例》
，加入相關要求。（ｈｙ）
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