《經濟通通訊社３日專訊》萬景控股（０２１９３）預期，截至今年３月３１日止年度純利
增加不少於去年５倍，去年同期錄得純利２９０萬元。純利增加主要由於接近完成階段的建築項
目毛利率改善，以及一家擁有２０﹒３％權益的巴基斯坦「一帶一路」項目的聯營公司所涉及光
船租賃及燃煤轉運利潤份額增加所致。（ｈｙ）
03/05/2021 16:39
【企業盈喜】萬景控股（２１９３）料全年純利升不少於去年５倍
《經濟通通訊社３日專訊》萬景控股（０２１９３）預期，截至今年３月３１日止年度純利
增加不少於去年５倍，去年同期錄得純利２９０萬元。純利增加主要由於接近完成階段的建築項
目毛利率改善，以及一家擁有２０﹒３％權益的巴基斯坦「一帶一路」項目的聯營公司所涉及光
船租賃及燃煤轉運利潤份額增加所致。（ｈｙ）
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