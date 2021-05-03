【企業盈喜】萬景控股（２１９３）料全年純利升不少於去年５倍

《經濟通通訊社３日專訊》萬景控股（０２１９３）預期，截至今年３月３１日止年度純利

增加不少於去年５倍，去年同期錄得純利２９０萬元。純利增加主要由於接近完成階段的建築項

目毛利率改善，以及一家擁有２０﹒３％權益的巴基斯坦「一帶一路」項目的聯營公司所涉及光

船租賃及燃煤轉運利潤份額增加所致。（ｈｙ）

