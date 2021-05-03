【企業盈喜】ＩＢＩ料全年純利按年升１４０％至１６０％

《經濟通通訊社３日專訊》ＩＢＩ（０１５４７）預期，截至今年３月３１日止年度純利約

５１９０萬至５６２０萬元，按年增加１４０％至１６０％。

該集團指，儘管新冠疫情帶來不利影響，香港及澳門的承建收益均有所減少，集團仍因按公

平值計入損益計量的上市股權投資的已變現及未變現公平值收益大幅增加而得益。

該集團預期於今年６月底刊發業績公告。（ｈｙ）

