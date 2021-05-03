《真知灼見－溫灼培》本周焦點在英國

《真知灼見》中國及美國的經濟第一季均錄得正增長，且增幅相當理想。但歐元區第一季Ｇ

ＤＰ的情況卻強差人意。上周五（３０日），歐洲統計署數字顯示，區內１９個主要成員國首季

ＧＤＰ按季按年分別收縮０﹒６％及１﹒８％不等。明顯，是歐洲在注射疫苗上較其他國家慢，

而為控制疫情又推出了不少限制令所導致。不過，隨現今歐洲在注射疫苗上開始加快，料住後歐

元區的經濟增長應可會追趕上來。反觀當地通脹，歐元區４月以消費物價指數衡量的年通脹率為

１﹒６％，不算太高，較美國的２﹒６％明顯低，但也已開始見到上升情況。

上周再次有聯儲局官員喊要收緊貨幣政策。美國達拉斯地區聯儲局總裁Ｒｏｂｅｒｔ

Ｋａｐｌａｎ上周在一公開場合指，面對樓價及股市價格同時高企，聯儲局應開始對收緊貨幣政

策作出檢討，尤其應把買債資金減少。雖然聯儲局主席鮑威爾剛於上周四（２９日）議息會才重

申不會提早收緊貨幣政策，但面對美國的高通脹水平，市場始終擔心聯儲局不會維持寬鬆的貨幣

政策太久，所以每當有聯儲局官員提出要收緊貨幣政策，市場總是會作出較大反應。上周五所見

，受上述因素影響，加上歐元區公布出一個較疲弱ＧＤＰ數字，美元匯價隨即作出反彈，一下子

重返９１指數點之上水平。



＊蘇格蘭議會本月６日舉行選舉＊



關心英國樓市的投資者要留意。據英國按揭公司Ｎａｔｉｏｎｗｉｄｅ數字顯示，英國４月

平均樓價按月按年分別上升２﹒１％及７﹒１％。４月份的按年增幅雖不及１２月７﹒３％（是

過去６年來最高增長），但仍屬一個理想增長數字。造就英國樓價升，主要是英政府延長了部分

買樓稅的豁免所致。至於英國統計署數字顯示，英國２月平均樓價則為按年增長８﹒４％。

本周市場焦點在英國，並全發生在周四（６日）。周四，蘇格蘭議會將舉行選舉。而幾無懸

念，蘇格蘭民族黨料將會勝出，問題是勝出多少席。由於在是次選舉裡，蘇格蘭民族黨打正旗號

就是要「脫英」。如勝出遠超半數，提防蘇格蘭會提前舉行「脫英」公投，並使英鎊匯價大跌。

當然話說回來，如民族黨未能以大比數勝出，屆時市場對蘇格蘭脫英憂慮一旦消除，英鎊匯價也

有機會大升。所以本周蘇格蘭議會選舉對英鎊後向相當重要。



＊英倫銀行本周四議息＊



同為周四，英倫銀行將議息。由於英國樓市熾熱，加上英國經濟普遍的經濟數字亦理想，市

場猜測英倫銀行可能會仿效加拿大上月收緊貨幣政策的做法。就讓我們本周四看英倫銀行有何決

定。

回觀中國。從上周六起到本周三（５月１日至５日），是國內的五一假期。重點要留意是在

這重大的銷售大日子裡，會否有更多國內消費者開始採用電子人民幣在網上消費。今次被視為是

電子人民幣在實整情況下運作的大考驗。

經濟數字方面，本周五美國將公布４月份就業報告。市場估計非農業職位將增加９２﹒５萬

名。如屬實，這增幅與３月的９１﹒６萬基本上是相若。新增職位受關注，是因為聯儲局主席鮑

威爾一直不願意收緊貨幣政策的其中一個重點，是勞工市場尚未回復疫情前水平，現尚欠約

８５０萬份職位。所以，我們要密切留意每月美國公布的新增職位數目。一旦當所有在疫情期間

失去的職位也被完全彌補回，屆時就不排除將是聯儲局準備收緊貨幣政策之時。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

