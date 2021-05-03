《每周華語－黃溢華》珠光寶氣、ＬＶＭＨ、金寶美食、金巧克力



《每周華語》中國有幾千年的飲食文化，湯品更是花款極多，烹調講究，材料乘自不同的動

植物、農產品。美國亦有其飲食文化，但以湯類比較之，美日常之湯品，可以視為「罐頭」文化

。



柯德莉夏萍（Ａｎｄｒｅｙ Ｈｅｐｂｕｒｎ）主演名片甚多，其中１９６１年的

「Ｂｒｅａｋｆａｓｔａｔ Ｔｉｆｆａｎｙ’ｓ」更是經典中的經典！她挑著大煙嘴的典雅形

象成為相片中的相片，甚而成為德國於２００１年發行的郵票主體，但她的後人「叫停」使用！

因而只有少量使用了或未使用的在公開市場，拍賣價自然見天價，而百多年歷史的

「Ｔｉｆｆａｎｙ ＆ Ｃｏ」也因而於１９６０年後，更為家傳戶曉。法國的「ＬＶＭＨ」亦

於２０１８╱２０１９年以１００多億美元成功收購了有１８３年歷史的「Ｔｉｆｆａｎｙ」！

「ＬＶＭＨ」走高端消費品市場，利用「Ｔｉｆｆａｎｙ」又再於美國╱全球市場多了一強勁品

牌。２０１９年，也有柯德莉夏萍相展於香港舉行。展出９０幅珍藏以代表她９０歲冥壽。

「ＬＶＭＨ」以ＡＤＲ形式在美市交易，即「ＬＶＭＵＹ」，自２０１８年的５０美元，上升至

１５３美元，兩年多升至高位，升三倍。２００３年，只有幾美元，不出廿年，升幅驚人。「一

」巴仙的人，擁有９０巴仙全球財富，走高端消費生意，仍有很大的空間。有趣的是，

「Ｂｒｅａｋｆａｓｔ ａｔ Ｔｉｆｆａｎｙ’ｓ」中的柯德莉夏萍，「挑著」大煙嘴的一幕

，成為２００１年的德國郵票，其中「１０」個一張的拍賣價當時以４００多萬港元成交，即「

一」個郵票４０多萬港元。１９６１年的電影，剛好半個世紀，２００１年乃４０年，這一幕的

吸引力，真的衍生甚多的「價值」！２００３年，美國為柯德莉夏萍發行新的郵票，仍見吸引力

。今天，她的（２００１）年郵票仍在升值之中。而Ｔｉｆｆａｎｙ已出售給ＬＶＭＨ法國集團

。



美國歷史悠久的企業甚多。其中金寶（Ｃａｍｐｂｅｌｌｓ）已有１５０年歷史，生產甚多

美食，主打湯品產品。１９６０年代，收購了著名比利時巧克力企業「Ｇｏｄｉｖａ」，此一巧

克力企業，１９２０年已成立，亦是比利時著名巧克力生產商，全球銷售。１９９７╱１９９８

年，金寶企業以８億多美元沽售「Ｇｏｄｉｖａ」給土耳其企業，維持生產消費食品生意，放棄

了高端巧克力市場。目前「Ｇｏｄｉｖａ」仍在比利時生產╱出口全球，維持由南韓企業管理，

採用比利時巧克力的傳統。



金寶出售持有４０年久的「Ｇｏｄｉｖａ」，乃平衡企業策略。「Ｌａｄｙ Ｇｏｄｉｖａ

」乃「Ｇｏｄｉｖａ」品牌的本源云云。美國Ｔｉｍ Ｂｕｒｔｏｎ乃鬼才！作品甚多，巧克力

小說搬上了大銀幕，亦大收！而不少與巧克力電影亦大收，例如「濃情朱古力」（Ｌｅ

Ｃｈｏｃｏｌａｔ）。Ｔｉｍ Ｂｕｒｔｏｎ的「Ｃｈａｒｌｉｅ Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ

Ｆａｃｔｏｒｙ」意義深遠：做事有真情、深情才可成為巧克力廠的新主人！中國飲食文化幾千

年！飲湯水十分之重視。美飲食文化有別：要快、簡單、吃飽、有基本的營養，且以罐頭形式銷

售！



Ａｎｄｙ Ｗａｒｈｏｌ（１９２８－１９８７）於１９６０年末期以

「Ｃａｍｐｂｅｌｌｓ」罐頭湯品為主體，劃了不少商業為本有創意的作品。當年面世已甚有市

場，反應正面。不久前拍賣，又見天價。金寶有Ａｎｄｙ Ｗａｒｈｏｌ作品「助力」幾十年推

動，亦自然得益。中國人湯品，要求高，而美國人的「湯」，以快為本！民族文化分別大，可見

一斑。Ａｎｄｙ Ｗａｒｈｏｌ來自歐洲，亦成為美國文化的「一部分」。



金寶及不少食品生產商面對成本又上升，加價在所難免。玉米又升至７年高位，美增加關稅

，使罐頭的自身成本上升。近５０年，玉米價多次急升，近７個月的升幅，又再挑戰「高位了」

。金寶也好，常人消費品也，Ｔｉｆｆａｎｙ高端消費品企業，美企業由常人所用以至「一」巴

仙人的貴價「品牌」，均見全球市場。



１９７６年美國２００年立國紀念，２０００年至今的廿年，美國遇上不少打擊及考驗，美

航母列根號多年前來特區停泊，目下中美關係相對不配合，相信美艦來港停泊及訪問╱上岸非易

事了。



美玉米生產地區以中部╱東面為主。近半年，通脹有更大的升溫趨勢，下半年有可能全球均

見價格回升。金寶加價乎？Ｊ暫時失去了中國人的需求，高端消費品仍有條件回升。



金寶「美食」，乃美大眾文化的縮影，出售了高端Ｇｏｄｉｖａ，亦見合理。Ａｎｄｙ

Ｗａｒｈｏｌ作品甚多，與商品「結合」，使藝術與商品「結合」，不必是「廣告」的「一部分

的在眼前。



有分析認為，美國五大好賣的湯品，計有：（一）雞湯麵湯、（二）番茄湯、（三）周打蜆

湯、（四）薯仔湯，以及（五）意大利雜菜湯等等。各位可以不同意，亦有自己喜愛的「湯水」

，但罐頭產品及快餐食品全球大賣，亦有其因由。中國的「山楂餅」好、好、好，可惜未能全球

大賣！若有「山楂」Ｇｏｄｉｖａ又如何呢？！《資深市場人士 黃溢華》

