  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/05/2021 10:25

《每周華語－黃溢華》珠光寶氣、ＬＶＭＨ、金寶美食、金巧克力


　　《每周華語》中國有幾千年的飲食文化，湯品更是花款極多，烹調講究，材料乘自不同的動
植物、農產品。美國亦有其飲食文化，但以湯類比較之，美日常之湯品，可以視為「罐頭」文化


　　柯德莉夏萍（Ａｎｄｒｅｙ　Ｈｅｐｂｕｒｎ）主演名片甚多，其中１９６１年的
「Ｂｒｅａｋｆａｓｔａｔ　Ｔｉｆｆａｎｙ’ｓ」更是經典中的經典！她挑著大煙嘴的典雅形
象成為相片中的相片，甚而成為德國於２００１年發行的郵票主體，但她的後人「叫停」使用！
因而只有少量使用了或未使用的在公開市場，拍賣價自然見天價，而百多年歷史的
「Ｔｉｆｆａｎｙ　＆　Ｃｏ」也因而於１９６０年後，更為家傳戶曉。法國的「ＬＶＭＨ」亦
於２０１８╱２０１９年以１００多億美元成功收購了有１８３年歷史的「Ｔｉｆｆａｎｙ」！
「ＬＶＭＨ」走高端消費品市場，利用「Ｔｉｆｆａｎｙ」又再於美國╱全球市場多了一強勁品
牌。２０１９年，也有柯德莉夏萍相展於香港舉行。展出９０幅珍藏以代表她９０歲冥壽。
「ＬＶＭＨ」以ＡＤＲ形式在美市交易，即「ＬＶＭＵＹ」，自２０１８年的５０美元，上升至
１５３美元，兩年多升至高位，升三倍。２００３年，只有幾美元，不出廿年，升幅驚人。「一
」巴仙的人，擁有９０巴仙全球財富，走高端消費生意，仍有很大的空間。有趣的是，
「Ｂｒｅａｋｆａｓｔ　ａｔ　Ｔｉｆｆａｎｙ’ｓ」中的柯德莉夏萍，「挑著」大煙嘴的一幕
，成為２００１年的德國郵票，其中「１０」個一張的拍賣價當時以４００多萬港元成交，即「
一」個郵票４０多萬港元。１９６１年的電影，剛好半個世紀，２００１年乃４０年，這一幕的
吸引力，真的衍生甚多的「價值」！２００３年，美國為柯德莉夏萍發行新的郵票，仍見吸引力
。今天，她的（２００１）年郵票仍在升值之中。而Ｔｉｆｆａｎｙ已出售給ＬＶＭＨ法國集團

　
　　美國歷史悠久的企業甚多。其中金寶（Ｃａｍｐｂｅｌｌｓ）已有１５０年歷史，生產甚多
美食，主打湯品產品。１９６０年代，收購了著名比利時巧克力企業「Ｇｏｄｉｖａ」，此一巧
克力企業，１９２０年已成立，亦是比利時著名巧克力生產商，全球銷售。１９９７╱１９９８
年，金寶企業以８億多美元沽售「Ｇｏｄｉｖａ」給土耳其企業，維持生產消費食品生意，放棄
了高端巧克力市場。目前「Ｇｏｄｉｖａ」仍在比利時生產╱出口全球，維持由南韓企業管理，
採用比利時巧克力的傳統。
　
　　金寶出售持有４０年久的「Ｇｏｄｉｖａ」，乃平衡企業策略。「Ｌａｄｙ　Ｇｏｄｉｖａ
」乃「Ｇｏｄｉｖａ」品牌的本源云云。美國Ｔｉｍ　Ｂｕｒｔｏｎ乃鬼才！作品甚多，巧克力
小說搬上了大銀幕，亦大收！而不少與巧克力電影亦大收，例如「濃情朱古力」（Ｌｅ　
Ｃｈｏｃｏｌａｔ）。Ｔｉｍ　Ｂｕｒｔｏｎ的「Ｃｈａｒｌｉｅ　Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ　
Ｆａｃｔｏｒｙ」意義深遠：做事有真情、深情才可成為巧克力廠的新主人！中國飲食文化幾千
年！飲湯水十分之重視。美飲食文化有別：要快、簡單、吃飽、有基本的營養，且以罐頭形式銷
售！
　
　　Ａｎｄｙ　Ｗａｒｈｏｌ（１９２８－１９８７）於１９６０年末期以
「Ｃａｍｐｂｅｌｌｓ」罐頭湯品為主體，劃了不少商業為本有創意的作品。當年面世已甚有市
場，反應正面。不久前拍賣，又見天價。金寶有Ａｎｄｙ　Ｗａｒｈｏｌ作品「助力」幾十年推
動，亦自然得益。中國人湯品，要求高，而美國人的「湯」，以快為本！民族文化分別大，可見
一斑。Ａｎｄｙ　Ｗａｒｈｏｌ來自歐洲，亦成為美國文化的「一部分」。
　
　　金寶及不少食品生產商面對成本又上升，加價在所難免。玉米又升至７年高位，美增加關稅
，使罐頭的自身成本上升。近５０年，玉米價多次急升，近７個月的升幅，又再挑戰「高位了」
。金寶也好，常人消費品也，Ｔｉｆｆａｎｙ高端消費品企業，美企業由常人所用以至「一」巴
仙人的貴價「品牌」，均見全球市場。
　
　　１９７６年美國２００年立國紀念，２０００年至今的廿年，美國遇上不少打擊及考驗，美
航母列根號多年前來特區停泊，目下中美關係相對不配合，相信美艦來港停泊及訪問╱上岸非易
事了。
　
　　美玉米生產地區以中部╱東面為主。近半年，通脹有更大的升溫趨勢，下半年有可能全球均
見價格回升。金寶加價乎？Ｊ暫時失去了中國人的需求，高端消費品仍有條件回升。
　
　　金寶「美食」，乃美大眾文化的縮影，出售了高端Ｇｏｄｉｖａ，亦見合理。Ａｎｄｙ　
Ｗａｒｈｏｌ作品甚多，與商品「結合」，使藝術與商品「結合」，不必是「廣告」的「一部分
的在眼前。
　
　　有分析認為，美國五大好賣的湯品，計有：（一）雞湯麵湯、（二）番茄湯、（三）周打蜆
湯、（四）薯仔湯，以及（五）意大利雜菜湯等等。各位可以不同意，亦有自己喜愛的「湯水」
，但罐頭產品及快餐食品全球大賣，亦有其因由。中國的「山楂餅」好、好、好，可惜未能全球
大賣！若有「山楂」Ｇｏｄｉｖａ又如何呢？！《資深市場人士　黃溢華》

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞30/04/2021
【新冠肺炎】全港外傭5.9前強制檢測　續約須打疫苗
財經熱話30/04/2021
【月結－迎難而上】港股四月走勢平穩　五窮月料難有突破
財經熱話30/04/2021
【月結－迎難而上】五月部署收租消費股　京東集團可趁低吸納
中國故事30/04/2021
《神州經脈》官方PMI遜預期　網絡平台被約談　人幣升幅五月大
開市Good Morning30/04/2021
林嘉麒：石油股估值落後且存大折讓可留意
市場動向30/04/2021
企業專才闖入校園 與中學生破冰成師友
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金