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03/05/2021 09:05

【政策風向】政治局會議：經濟復甦基礎不穩，宏觀政策不急轉彎

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》中共中央政治局４月３０日召開會議，分析
研究當前經濟形勢和經濟工作，國家主席習近平主持會議。會議指當前經濟恢復不均衡、基礎不
穩固。提出要保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，不急轉彎；穩健貨幣政策保持流動性合
理充裕，強化對實體經濟、重點領域、薄弱環節的支持。

＊辯證看待一季度經濟數據＊

　　會議指，要辯證看待一季度經濟數據（受去年低基數影響，今年首季ＧＤＰ增１８﹒３％，
創有紀錄新高但仍略不及市場預期），當前經濟恢復不均衡、基礎不穩固。要用好穩增長壓力較
小的窗口期，推動經濟穩中向好，凝神聚力深化供給側結構性改革，打通國內大循環、國內國際
雙循環堵點，為「十四五」時期中國經濟發展提供持續動力。
　　會議要求，精準實施宏觀政策，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，不急轉彎，把握
好「時」、「度」、「效」，固本培元，穩定預期，保持經濟運行在合理區間，使經濟在恢復中
達到更高水平均衡。
　　積極的財政政策要落實落細，兜牢基層「三保」底線，發揮對優化經濟結構的撬動作用。穩
健的貨幣政策要保持流動性合理充裕，強化對實體經濟、重點領域、薄弱環節的支持。保持人民
幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

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