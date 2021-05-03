【政策風向】政治局會議：經濟復甦基礎不穩，宏觀政策不急轉彎

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》中共中央政治局４月３０日召開會議，分析

研究當前經濟形勢和經濟工作，國家主席習近平主持會議。會議指當前經濟恢復不均衡、基礎不

穩固。提出要保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，不急轉彎；穩健貨幣政策保持流動性合

理充裕，強化對實體經濟、重點領域、薄弱環節的支持。



＊辯證看待一季度經濟數據＊



會議指，要辯證看待一季度經濟數據（受去年低基數影響，今年首季ＧＤＰ增１８﹒３％，

創有紀錄新高但仍略不及市場預期），當前經濟恢復不均衡、基礎不穩固。要用好穩增長壓力較

小的窗口期，推動經濟穩中向好，凝神聚力深化供給側結構性改革，打通國內大循環、國內國際

雙循環堵點，為「十四五」時期中國經濟發展提供持續動力。

會議要求，精準實施宏觀政策，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，不急轉彎，把握

好「時」、「度」、「效」，固本培元，穩定預期，保持經濟運行在合理區間，使經濟在恢復中

達到更高水平均衡。

積極的財政政策要落實落細，兜牢基層「三保」底線，發揮對優化經濟結構的撬動作用。穩

健的貨幣政策要保持流動性合理充裕，強化對實體經濟、重點領域、薄弱環節的支持。保持人民

幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

