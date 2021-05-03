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03/05/2021 09:05

【政策風向】政治局：防止以學區房名義炒作，增保障租賃住房供給

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》中共中央政治局４月３０日召開會議，國家
主席習近平主持會議。會議指出，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，增加保障性租賃
住房和共有產權住房供給，防止以學區房等名義炒作房價。

＊從嚴查處違法佔用耕地或改變耕地用途行為＊

　　會議強調，要確保可以長期穩定利用的耕地總量不再減少。要壓實地方各級黨委和政府責任
，實行黨政同責，從嚴查處各類違法違規佔用耕地或改變耕地用途行為，遏制耕地「非農化」、
嚴格管控「非糧化」，對在耕地保護方面有令不行、有禁不止、失職瀆職的，要嚴肅追究責任。
　　要合理確定新增建設用地規模，提高土地開發利用效率。要繼續推動城鄉存量建設用地開發
利用，完善政府引導市場參與的城鎮低效用地再開發政策體系。要強化土地使用標準和節約集約
用地評價，大力推廣節地模式。要加強調查成果共享應用，在此基礎上做好國土空間規劃，調整
並進一步明確生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線。
　
＊高度重視第三次全國國土調查反映問題＊
　
　　會議指出，第三次全國國土調查是近年來開展的一次重大國情國力調查，也是黨和國家機構
改革後統一開展的自然資源基礎調查，對調查中反映出的問題，要高度重視、深入分析，採取有
針對性措施切實加以解決。

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