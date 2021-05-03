《經濟通通訊社３日專訊》國家衛健委最新公布，截至５月２日，３１個省（自治區、直轄
市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗２７５３３﹒８萬劑次。
此外，世界衛生組織（ＷＨＯ）助理總幹事Ｍａｒｉａｎｇｅｌａ Ｓｉｍａｏ表示，ＷＨ
Ｏ將在這周末前發布對國藥和科興疫苗的緊急使用列表評估。
ＷＨＯ並宣布批准莫德納（Ｍｏｄｅｒｎａ）新冠疫苗供緊急使用，是第五款疫苗獲ＷＨＯ
批准緊急使用。（ｊｔ）
03/05/2021 15:12
【新冠疫苗】內地接種疫苗２﹒７億劑，世衛本周公布國藥科興評估
《經濟通通訊社３日專訊》國家衛健委最新公布，截至５月２日，３１個省（自治區、直轄
市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗２７５３３﹒８萬劑次。
此外，世界衛生組織（ＷＨＯ）助理總幹事Ｍａｒｉａｎｇｅｌａ Ｓｉｍａｏ表示，ＷＨ
Ｏ將在這周末前發布對國藥和科興疫苗的緊急使用列表評估。
ＷＨＯ並宣布批准莫德納（Ｍｏｄｅｒｎａ）新冠疫苗供緊急使用，是第五款疫苗獲ＷＨＯ
批准緊急使用。（ｊｔ）
|財經熱話03/05/2021
外匯基金首季投資收入116億元 目標下半年初推南向債券通及理財通
|FOCUS03/05/2021
【FOCUS】政治局重申不急轉彎 未來三大風向環環相扣
|中國故事03/05/2021
【上海特寫】上海打造五個「節點」新城 肩負發展新產業重任
|中國故事03/05/2021
【方正斷臂】平保巨資接盤方正集團非主業 證券業或合併成新巨頭
|開市Good Morning03/05/2021
溫傑：藥明生物100元下可分注買
|香港要聞30/04/2021
【新冠肺炎】全港外傭5.9前強制檢測 續約須打疫苗
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰