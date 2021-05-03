【新冠疫苗】內地接種疫苗２﹒７億劑，世衛本周公布國藥科興評估

《經濟通通訊社３日專訊》國家衛健委最新公布，截至５月２日，３１個省（自治區、直轄

市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗２７５３３﹒８萬劑次。

此外，世界衛生組織（ＷＨＯ）助理總幹事Ｍａｒｉａｎｇｅｌａ Ｓｉｍａｏ表示，ＷＨ

Ｏ將在這周末前發布對國藥和科興疫苗的緊急使用列表評估。

ＷＨＯ並宣布批准莫德納（Ｍｏｄｅｒｎａ）新冠疫苗供緊急使用，是第五款疫苗獲ＷＨＯ

批准緊急使用。（ｊｔ）

