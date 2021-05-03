【債務風險】中國華融副總裁：不認同評級下調，公司資金狀況良好

《經濟通通訊社３日專訊》中國華融（０２７９９）宣布延發業績後，市場對其流動性擔憂

日益加劇，評級機構穆迪和惠譽已先後下調其評級。中國華融副總裁、董秘徐勇力日前接受《上

海證券報》專訪時回應表示，無法認同個別國際評級機構下調中國華融主體和相關債項評級這一

行為，相關判斷缺乏事實依據、過於悲觀，市場及投資者對此應理性看待。

徐勇力強調，目前公司主業經營正常，流動性充足，到期債券均如期兌付，以實際行動回應

了市場擔憂。同時，公司資金狀況良好，已對未來到期債券兌付做出妥善安排和充足準備。４月

１日至２８日，中國華融及旗下子公司華融國際、華融租賃、華融融德、華融湘江銀行和華融證

券如期足額兌付到期境內外債券，合計９隻、金額１８５﹒６２億人幣。其中，華融國際兌付境

外債券１隻，金額６億新加坡元，折合４﹒３億美元；母公司兌付境內債券６４﹒１４億元人幣

，華融證券等子公司兌付境內債券９２﹒２２億人幣。

徐勇力重申，中國華融由中國財政部控股，在財政部的控制和支持下正常運營，目前沒有任

何事實表明公司的股權結構以及控制權發生變化，也沒有任何事實表明公司獲得的政府支持發生

變化。公司正積極配合審計師，以盡快完成年報審核工作，並將根據審計進展情況依法如實進行

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