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即市新聞

03/05/2021 09:08

《股林淘金－林家亨》美股雖調整，電車股回暖

　　《股林淘金》美國上周五（３０日）公布的個人收入及個人開支數據，均高於市場預期，經
濟復甦過快或令通脹加快的憂慮又上升，美股道指已接近全日低位收市，下趺１８５點，納指下
跌１１９點，接近０﹒８５％。但電動車股價回暖，Ｔｅｓｌａ宣布在德國的超級工廠工程延遲
最少半年，但是股價不跌反升，上升４﹒７９％，蔚來汽車及理想汽車也有溫和上升，小鵬微跌
２％，料比亞迪（０１２１１）股價今日會有溫和的反彈。
　　４月份的恆指波幅非常狹窄，高低位只得１１３１點，比３月份的高低位２４０７點減少了
一半。由於７月份是中國共產黨建黨１００周年紀念，估計Ａ股及港股在５月份的大市波幅也是
不大，但受局限了，大市應該正在儲備力量，在６月中至７月份時應有較亮麗的表現。故投資者
宜在５月份低位吼低吸納，等待７月份的升市。而汽車股價是在５月份是淡季，投資者適宜在５
月份淡季時買貨，持有到第四季金九銀十旺季時沽貨，才是適合的投資策略。
　　滬深３００指數４月中時的低位，比３月份中時的低位略高，呈現一浪高於一浪的勢頭，故
此５月份的Ａ股指數，最低的時候也應該是高於４月份的低位，因此，滬深３００指數在５月份
的最大支持位置理論是在４９００點以上，距離現水平大約只是４％左右。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有比亞迪股份

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