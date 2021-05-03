【方正斷臂】平保巨資接盤方正集團非主業，證券業或合併成新巨頭

《經濟通通訊社記者楊英傑３日報道》具北京大學及國資背景的方正集團深陷債務泥潭，去

年２月正式進入破產重整程序，而在「五一」假期前集團傳來好消息，中國平安（０２３１８）

（滬：６０１３１８）將成為方正集團的白武士。中國平安旗下非全資附屬平安人壽、珠海龍頭

華發集團將按７：３的比例收購新方正集團７３％至１００％的股權，交易涉資５３７﹒３億至

７３３億元（人民幣．下同），據分析，平安人壽斥資至少３７０億元，可保證在新方正集團至

少持股５１％，平保將成為新方正集團的實際控制人。

據內媒報道，投資人選擇了「出售式重組」模式，除方正微電子全部權益之外，方正集團將

出資設立新方正集團，再由投資者受讓新方正集團的股權。這意味著方正集團壯士斷臂，大股東

北大資產和二股東招潤投資只經營最核心的晶片業務，其他產業將全數打包出售，但這份重整方

案最終還需要股東、債權人及監管部門通過。

平保作為投資人，部分業務和方正集團出售業務有所重疊，尤其是證券業務，外界憧憬平安

證券（００２３１）和方正證券（滬：６０１９０１）合併，將產生龐大的協同效益。



＊兩券商若合併，將躋身內地行業十大＊



方正集團除了研發晶片外，亦涉獵多個行業領域，包括醫療、金融、信息技術、教育甚至地

產，其中包括４間內地上市公司，即方正證券、北大醫藥（深：０００７８８）、中國高科（滬

：６００７３０）以及已被實施風險警示的方正科技（滬：６００６０１）。投資人將如何處置

這些資產，亦是市場關心的重點。

方正證券為內地一線券商，且是華爾街大行瑞信在中國的合資夥伴，在方正集團破產重組後

，不少人憧憬方正證券或將與平保旗下平安證券合併，不過雙方有關人士均對內媒三緘其口。但

有方正證券員工透露，上月方正證券北京辦公室遷址，平保、華發集團及特發集團均有派代表出

席剪綵儀式。

據中國證券業協會的數據，截至２０１９年底，這兩家券商的總資產規模合計超過２４５０

億元，合併後市值有望躋身內地規模前十大券商行列，在資源整合帶來的協同效應下，或成就真

正的「強強合併」。

另外，平保還可能對方正旗下醫藥業務感興趣，平安集團總經理兼聯席ＣＥＯ謝永林曾表示

，北京大學醫學部研究實力很強，與平安集團的保險主業，以及未來集團的大醫療健康戰略有較

強的協同效應。



＊最多２７％持股作抵債，平保穩坐實控地位＊



平保４月３０日在交易所公布與各方簽署方正集團《重整投資協議》，透露平安人壽將在交

易中斥資３７０﹒５億至５０７﹒５億元；方正集團管理人亦於同日發布重整進展公告稱，已與

投資者正式簽署《重整投資協議》，管理人以此制定了重整計劃草案並向法院提交，接下來將召

開債權人會議對草案進行表決。根據此前公告，方正集團管理人選定了華發集團、中國平安及深

圳特發集團組成的聯合體作為集團投資人，除了華發集團之外，特發集團也是國企。

根據債權人選擇的債權清償方案，投資人將把不超過２７％的新方正集團股權抵償給選擇以

股抵債受償方案的債權人，投資者最終支付的重整投資款金額及於新方正集團持股比例取決於債

權人受償方案選擇情況。

債轉股不會影響投資人的控股地位，即使在所有債權人都選擇以股換債的極端情況下，假如

投資人全資收購新方正集團，其後再把２７％持股抵償出去，那麼投資人仍然持有新方正集團

７３％股權，其中平安人壽持股５１％可保證實控人地位。



＊方正債權人面臨苦澀選擇，現金償付只取回三成＊



債權人最關心的，當然是自己能從集團重整中拿回多少錢，方正集團在公告中提到，擔保債

權人獲優先全額現金清償，至於普通債權人則獲三種清償方案以供選擇。有得選似乎好過沒得選

，不過這對債主而言只是苦澀的選擇，因為無論選擇哪一種方案，拿回來的現金都不多。

普通債權人的清償方案細節早前遭外媒曝光：若選擇一次性現金償付，集團只會償還債權金

額的約３１％；另一個選項是「現金＋留債」，集團通過現金一次性償還兩成債務，剩餘債權以

一定比例留存，年利率為約２﹒３３％；至於最後一個選項為上面提及過的債轉股方案，集團以

現金償還兩成債務，剩餘債權轉換成新方正集團股份，這類債權人最多持股不超過２７％。



＊平保踩雷華夏幸福，五百億投資打水漂＊



不過值得留意的是，這並非平保首次為問題企業接盤。平保數年前曾投資一線房企華夏幸福

（滬：６００３４０）並成為其二股東，但對方業績對賭失敗的同時還出現了債務違約，５４０

億元的投資額恐有去無回。平保早前公布對華夏幸福相關投資資產進行減值計提及估值調整金額

為１８２億元。

另外，外電有傳平保將連同復星集團（００６５６）、京東（０９６１８）子公司、吉祥航

空（滬：６０３８８５）和中國國航（００７５３）（滬：６０１１１１）正在考慮投資海航集

團重整後的境內資產，報道估計若最終達成交易，規模將達到數十億美元。

