【方正斷臂】平保遭市場看淡收跌２﹒５％，方正控股全日漲８５％

《經濟通通訊社３日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）宣布，旗下非全

資附屬平安人壽將出資至少３７０億元人民幣，取得新方正集團至少５１％股權，成為方正集團

的白武士。儘管外界憧憬合併方正集團可為平保帶來協同作用，惟今日市場對平保與方正的「重

整投資協議」反應平平，平保Ｈ股全日收跌２﹒５％，報８２﹒８５港元，Ａ股則因勞動節假期

休市。

方正集團旗下６家中港上市公司，港股方正控股（００４１８）全日漲８５﹒１％，報

０﹒８７港元；北大資源（００６１８）停牌。Ａ股的方正證券（滬：６０１９０１）、北大醫

藥（深：０００７８８）、中國高科（滬：６００７３０）及已被實施風險警示的方正科技

（滬：６００６０１）因休市沒有交易。



＊匯豐環球：平保未決定是否整合方正證券及北大方正人壽資產＊



摩根士丹利發表報告指，今次交易的規模及平保的參與程度，可能讓市場感到意外，但該行

認為這項交易將為平保帶來突出的投資回報和長期的協同效應，決定予平保增持評級，Ｈ股目標

價１１８元。

匯豐環球研究發表報告，指今次重整投資協議將保留方正的優質資產，包括醫療及保健、資

訊科技及教育資產，將有助提升平保在醫療保健板塊的策略定位，提高集團醫療生態系統，但目

前仍未有新方正集團的財務資料，而平保亦未決定是否整合方正證券及北大方正人壽資產，加上

重整計劃仍需獲多個監管機構批准，因此下調平保Ｈ股目標價，由１２０元降至１０６元，維持

「買入」評級。

野村則認為，受監管要求所限，平保只可控制一個證券牌照及一個壽險牌照，所以需要處置

部分收購的金融資產，包括方正證券及北大方正人壽。野村維持平保Ｈ「買入」評級，目標價

１１３﹒８８港元。（ｅｙ）

