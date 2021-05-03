【Ａ股外援】外資首季新進２８９家公司，最喜愛奧普特、玲瓏輪胎

《經濟通通訊社３日專訊》據《券商中國》報道，截至４月３０日，ＱＦＩＩ（合格境外機

構投資者）共登上４６９家上市公司的十大流通股東名單，期末持股市值合計達２５１５﹒３９

億元（人民幣．下同），較去年年底減少１８９﹒１億元。其中，新進２８９家公司，對１１０

家公司進行增持，奧普特（滬：６００６８６）、玲瓏輪胎（滬：６０１９６６）最受外資喜愛

。與此同時，期內ＱＦＩＩ減持１２５家公司。

從一季度ＱＦＩＩ的持股情況來看，ＱＦＩＩ新買入市值最大的前十家公司分別是玲瓏輪胎

、奧普特、比亞迪（深：００２５９４）、格力電器（深：０００６５１）、順豐控股

（深：００２３５２）、金山辦公（滬：６８８１１１）、泰格醫藥（深：３００３４７）、邁

為股份（深：３００７５１）、愛爾眼科（深：３０００１５）以及斯達半島

（滬：６０３２９０），期末持股市值均超過１０億元。



＊長江電力是遭賣出力度最大個股＊



截至４月３０日，ＱＦＩＩ前十大重倉股分別為寧波銀行（深：００２１４２）、北京銀行

（滬：６０１１６９）、南京銀行（滬：６０１００９）、美的集團（深：０００３３３）、格

力電器、生益科技（滬：６００１８３）、恆瑞醫藥（滬：６００２７６）、愛爾眼科、中國太

保（滬：６０１６０１）以及廣聯達（深：００２４１０），前十大持股市值高達

１２３６﹒７３億元，佔總持倉的比例高達４９％。

同時，一季度ＱＦＩＩ還拋棄了２６６股，退出了十大流通股東名單。其中，長江電力（滬

：６００９００）是遭賣出力度最大的個股，花旗環球金融一季度將手中持有的７﹒４２億股盡

數賣出，上期持股市值高達１４２億元。此外，伊利股份（滬：６００８８７）被阿布扎比投資

局賣出，上期市值為２２﹒１９億元；ＴＣＬ科技（深：０００１００）則被挪威中央銀行和瑞

士信貸清倉，上期合計市值達１４﹒５２億元；三環集團（深：３００４０８）被魁北克儲蓄投

資和挪威中央銀行清倉，上期合集市值為１２﹒７５億元。（ｗｌ）

