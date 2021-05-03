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即市新聞

03/05/2021 17:39

【Ａ股外援】外資首季新進２８９家公司，最喜愛奧普特、玲瓏輪胎

　　《經濟通通訊社３日專訊》據《券商中國》報道，截至４月３０日，ＱＦＩＩ（合格境外機
構投資者）共登上４６９家上市公司的十大流通股東名單，期末持股市值合計達２５１５﹒３９
億元（人民幣．下同），較去年年底減少１８９﹒１億元。其中，新進２８９家公司，對１１０
家公司進行增持，奧普特（滬：６００６８６）、玲瓏輪胎（滬：６０１９６６）最受外資喜愛
。與此同時，期內ＱＦＩＩ減持１２５家公司。
　　從一季度ＱＦＩＩ的持股情況來看，ＱＦＩＩ新買入市值最大的前十家公司分別是玲瓏輪胎
、奧普特、比亞迪（深：００２５９４）、格力電器（深：０００６５１）、順豐控股
（深：００２３５２）、金山辦公（滬：６８８１１１）、泰格醫藥（深：３００３４７）、邁
為股份（深：３００７５１）、愛爾眼科（深：３０００１５）以及斯達半島
（滬：６０３２９０），期末持股市值均超過１０億元。

＊長江電力是遭賣出力度最大個股＊

　　截至４月３０日，ＱＦＩＩ前十大重倉股分別為寧波銀行（深：００２１４２）、北京銀行
（滬：６０１１６９）、南京銀行（滬：６０１００９）、美的集團（深：０００３３３）、格
力電器、生益科技（滬：６００１８３）、恆瑞醫藥（滬：６００２７６）、愛爾眼科、中國太
保（滬：６０１６０１）以及廣聯達（深：００２４１０），前十大持股市值高達
１２３６﹒７３億元，佔總持倉的比例高達４９％。
　　同時，一季度ＱＦＩＩ還拋棄了２６６股，退出了十大流通股東名單。其中，長江電力（滬
：６００９００）是遭賣出力度最大的個股，花旗環球金融一季度將手中持有的７﹒４２億股盡
數賣出，上期持股市值高達１４２億元。此外，伊利股份（滬：６００８８７）被阿布扎比投資
局賣出，上期市值為２２﹒１９億元；ＴＣＬ科技（深：０００１００）則被挪威中央銀行和瑞
士信貸清倉，上期合計市值達１４﹒５２億元；三環集團（深：３００４０８）被魁北克儲蓄投
資和挪威中央銀行清倉，上期合集市值為１２﹒７５億元。（ｗｌ）

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