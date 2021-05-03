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03/05/2021 14:19

【ＦＯＣＵＳ】政治局重申不急轉彎，未來三大風向環環相扣

　　【ＦＯＣＵＳ】中國首季ＧＤＰ按年勁增１８﹒３％，核心政策基調會否如「開局良好」的
２０１９年般轉向收緊？中央政治局每年４月例行有關經濟形勢分析的會議最新明確－－不急轉
彎。會議並提及未來三大風向，「打通國內大循環、國內國際雙循環堵點」、「加強和改進平台
經濟監管」、「防止以學區房等名義炒作房價」，可謂環環相扣、相輔相承。

＊分配一環現「堵點」，倡促進共同富裕＊

　　逾十億級的內地消費市場復甦慢半拍，似正成為最高層的心中大石。繼去年９月國常會指，
「要打通制約經濟增長的消費堵點」後，上周五（３０日）召開的中央政治局再稱，打通國內大
循環、國內國際雙循環堵點，為十四五經濟發展提供持續動力。
　　何謂「堵點」，按雙循環涉及的生產、分配、流通、消費四大環節，再參考今次會議新增「
促進國內需求加快恢復」、「制定促進共同富裕行動綱要」、「以城鄉居民收入普遍增長支撐內
需持續擴大」的提法，亟待解決的正正是「分配」一環。
　　儘管中國早在１０年前就於十二五規劃綱要提出，「明顯增加低收入者收入，持續擴大中等
收入群體」，但若以歐盟國家收入中位數的６０％－２００％作為上下限，內地中等收入群體佔
比僅約四分一；換言之，大部分國民收入仍屬低水平。

＊過熱過高過大等風險，或入動真格清算＊

　　要實現「中等收入群體顯著擴大」的２０３５年遠景目標之一，國家發改委牽頭起草的「共
同富裕行動綱要」倍受關注，而多省自４月１日起密集調整最低工資標準、城鄉低保標準等或只
是序曲。
　　要實現共同富裕，降低高房價尤其是學區房炒作對居民消費的負面效應，以及加強對憑藉流
量壟斷賺得盆滿缽滿的平台經濟的監管，勢是未來政策重點。對於前者，北京、上海、深圳等一
線城市已接連出招，包括整治中介炒作、不再對應登記入學劃片學校等。
　　對於後者，一行兩會一局上周聯合約談騰訊、百度等１３家從事金融業務的網絡平台企業，
提出金融業務必須持牌經營、支付回歸本源等七大要求，最新消息再稱，國家市場監督管理總局
旗下反壟斷局將新增第三位副局長。
　　強調共同富裕、加強平台監管、精準地產調控，說到底，推進經濟增長的動力正由「刺激」
向「改革」悄然過渡，而隨著人口紅利漸行漸遠、居民槓桿瀕臨界點，過往因各種原因而容忍的
種種過熱、過大、過高風險，都將趁今年難得的窗口期進入「動真格」清算。
　　盯實政策風險，小心樹大招風。

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